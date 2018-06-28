草屯商工在菸檳危害防制短片競賽 榮獲優等獎殊榮

2018年06月28日 20:44 中時 楊樹煌

▲草屯商工校長黃國軒與策劃拍攝的朱婉茹護理師。（草屯商工提供）

國立草屯商工參加教育部106學年度健康促進計畫，菸檳危害防制教育「網紅就是你」短片競賽，榮獲優等獎殊榮，讓全校師生都同感振奮，並讓該校未來推動校園健康促進，注入一股全新活力。

草屯商工指出，菸檳危害防制教育「網紅就是你」短片競賽，共有全國中小學及高中職106所學校參加競賽，草商榮獲高中職優等(高中職錄取6名，優等2名、佳作4名)，此次能獲獎，將是給該校推動健康促進活動極大的肯定。

本次影片主題「與菸檳同刑」，由衛生組菸害防制團隊與該校春暉社社團聯手創作，學生以相機及自行創作的道具，融入護理師所教授反菸檳知能，後製成特效，其想法改編去年上映的知名電影《與神同行》，並以詼諧的搞笑內容，再加入菸檳教育議題，讓反菸檳議題變得更活潑有趣，使人會心一笑。

草商校長黃國軒表示，教育部積極推動友善校園運動，學校在學務處用心規劃下，辦了很多相關活動，本次利用影片拍攝手法，宣揚校園拒菸拒檳理念，更希望以這部影片喚醒平常有吸菸的人，如果你愛家人的話，請即早戒菸「擺脫菸檳的束縛！你，即刻自由。」

該校策劃拍攝的朱婉茹護理師表示，校園菸檳防制議題一直都是由師長負責推動，成效有限。今年首次由學生自行規劃拍攝，並以學生的角度，去探討家庭環境的影響，利用同儕力量建立校園無菸檳風氣，除學校播放之外，也希望學生能將反菸檳議題帶回家庭，落實無菸檳校園及無菸檳家庭。

(中時 )