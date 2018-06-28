新教長難產 柯志恩：內閣拼政治為優先 誰願蹚渾水？

2018年06月28日 20:44 中時電子報 林郁庭

吳茂昆5月29日在爭議聲中請辭後，教育部長懸缺至今已滿一個月，何時公布新教長人選？朝野各界皆認為教長人事不宜再拖，對此，國民黨立委柯志恩表示，「如果民進黨仍不放棄以政治干擾教育」，那些符合資格、有社會清望人士，沒有人會想蹚渾水成為新教長的。

對於教長接任人選杳無音訊一事，行政院發言人徐國勇今天表示，「不會等太久」，人選徵詢「已經在動」，他也強調目前教育部的各項業務，並不會因為教育部長懸缺產生影響。柯志恩卻有不同看法，她在臉書上表示，教育部長懸缺長達30天，教育大計宛如在內閣蒸發，這實在是宣稱重視教育的最大諷刺，也是蔡政府不計代價「拔管」的自食惡果！但為台灣的教育可悲！

柯志恩指出，之前潘文忠請辭，賴院長可以在二、三天內找到卸任的大學校長接任，不但沒有終結「卡管」的鬧劇，反而因吳茂昆本身爭議纏身，引發社會各界反彈，最後狼狽下台，在歷任教長的評價中寫下最難堪的紀錄，既毀了一位院士，也重傷了執政黨的顏面。

在以拚政治為優先的內閣中，究竟是教育部長無足輕重，還是以政治掛帥的政治氛圍下，讓所有可堪勝任教長者紛紛避之、視為畏途？柯志恩認為，找不到教長的難堪，皆因民進黨為「拔管」而鑄下大錯，教育部接連折損兩位部長，甚至賠上台灣高教的名聲與競爭力，這些都是民進黨在教育史上留下的罪過與汙點！

柯志恩向蔡英文總統發問，「打算讓教育部長懸空多久？」她說，如果民進黨仍不放棄以政治干擾教育，不放棄用最嚴苛的標準檢驗管中閔，那未來接任的新教長馬上就又面臨相同問題，「站在備詢台上，如何面對他們所設下的層層關卡、通過檢驗？」如何能不對「管案」表達「態度與立場」？新教長如何違逆學界及社會的價值與堅持，繼續為「拔管」擦脂抹粉、迴避閃躲？都是考驗，誰敢接？

(中時電子報)