世界盃男籃》球隊氛圍棒 楊敬敏：不想全藍主場

2018年06月28日 20:49 中時電子報 黃及人

身為這次世界盃男籃亞洲資格賽第3階段的中華隊長楊敬敏，面對29日即將來臨的中菲大戰，阿敏信心十足表示，「目前球隊氛圍很好，也都各自清楚本分與目標，大家也更團結了！」只是他對「全藍主場」有著自己獨特看法。

「雖然很感激，也很期待看到明天在台北和平館的全藍主場，可是我不會想太多，」楊敬敏說，「我會把整個心思專注放在場上，不去管到底球場是否坐滿，畢竟菲律賓是很強大的對手，我們必須努力做好每個細節。」

上季在中國CBA北控隊表現優異的楊敬敏表示，想要擊敗菲律賓，必須要靠團隊防守才行，進攻也須傳導順暢，「菲律賓無論球員個人或團隊的能力，在亞洲地區都算很好，不可能有辦法光靠1對1守住，我們必須依靠團隊。」

向來打菲律賓很有心得的「男模」呂政儒表示，「就打啊！我們想在明天就贏下來，不要再想下周一遭遇日本，這將給我們無論個人或團隊很大幫助。只是過去都到國外打球，這次可在主場拚戰，我相信球迷一多就會亢奮起來！」

至於第2階段資格賽表現搶眼的陳盈駿認為，能在全藍主場打球，是很特別的1次經驗，「我等不及明天球賽開打了，整個人都很激動。儘管我過去遭遇菲律賓經驗不多，但我看過不少他們比賽影片，做足應戰的所有準備。」

(中時電子報)