少子化、辦學不佳 北市私立立人高中停招

2018年06月28日 21:04 中時 張潼

在台灣有65年校史的台北市私立立人高中宣布停招。北市私立立人高中今年高三學生畢業後，全校只剩4位學生、10位老師，校方已向北市教育局申請停招，將是北市第二所停招的高中。

立人高中校董李榮基2011年就曾被議員指控掏空校產，今年初還在校內被潑辣椒水，疑似也是因債務問題牽連黑道，北市教育局29日更進一步證實，該校已經因為招生不足，申請停招，新學年開始不會再有新生入學。

教育局主秘陳素慧表示，該校高三學生這個月畢業之後，全校只剩4位高二升高三學生、10位老師，原該從高一升高二的學生則早就陸續因學校課程品質不佳、管理學生太過嚴格，陸續轉學，整個高一人數是0人。也因此，早在今年初，該校已無學雜費支付老師薪水，都是靠向董事借貸來發薪。

陳素慧指出，教育局會要求立人高中保障4位學生就學權益，學生如想留在原校就讀至畢業，學校必須開出最低限度的必修課，或者由學校、教育局輔導轉學；老師部分則會安排退休或資遣，而假若老師自己有按時繳交費用給私校退撫基金，退休金不會有問題。

去年北市私立中興高中因為財務問題，被教育局處分停招新生，陳素慧表示，立人高中是台北市第二所停招學校，主要原因就是招生近幾年真的不理想，辦學也辦不出來。對於停招，該校教務主任兼代校長謝秉祐昨未接電話。

(中時 )