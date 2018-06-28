黃心娣大陸銀川遇車禍 生死一瞬間

2018年06月28日 20:49 中時 洪秀瑛

黃心娣在沙漠上拍戲。（周子娛樂提供）

黃心娣的初體驗。（周子娛樂提供）

車子被撞爛。（周子娛樂提供）

黃心娣繼《蘭陵王》後再度挑戰古裝電視劇《小女花不棄》，不料殺青前2周在大陸竟發生車禍意外，所幸只有輕微挫傷，嚇得她直說：「生命好脆弱，感謝主！」

回想起車禍，黃心娣還餘悸猶存，當天她梳化妝完正要前往拍攝地，車子開到一半，竟然在行駛中撞上超速的大卡車，眼看要撞上的一瞬間，「我腦中真的是一片空白，只大喊了一聲『主耶穌』」。雖然車頭撞爛了，但她被送去醫院檢查後並沒有任何外傷，只有些微挫傷，這對黃心娣來說真的是不幸中的大幸，因為她也怕受傷嚴重而耽誤劇組拍攝進度。

《小女花不棄》劇組日前從橫店轉景至銀川拍攝殺青戲，黃心娣說，一開始其實滿緊張，怕去很荒涼偏僻的地方，不過一下飛機用手機軟件一搜，喜歡品嘗美食的她，發現銀川有很多好吃的食物，還有很多景點可以逛，因此放下心中大石，帶著探險的心情去打開視野。

剛好殺青那天，拍攝景點就在沙漠，她要摔下馬，並從沙漠斜坡上滾下去。其實當時身上還有些挫傷，本來有些害怕，但覺得最後一天了，還是要好好表現，所以最後沒有用替身，導演一喊「開始」後，黃心娣就不顧一切，先從馬上跌落，然後不斷地往下滾，沒想到滾了之後發現沙子軟軟的，也不會太危險，反而覺得挺好玩的，也因爲滾得很真實，這個鏡頭一下就過關。

平常很注重保養的黃心娣，不管日常生活還是拍戲，一定都會加強防曬，但她笑說：「在銀川的最後一天拍攝，可能因為沙漠風景實在太美，我很享受曝曬在陽光下的感覺，也就沒有一直補防曬乳，慘痛的代價就是黑了一大圈，被經紀人下令要開始美白！」

殺青後，黃心娣還多留在銀川一天，特地參觀影視城、騎駱駝，「坐在上面最特別的感受就是駱駝要站起來和坐下時，有種兩段式的感覺，因爲牠都會先跪下再起身，或是跪下再整個趴平」。有趣的是，由於銀川實在太熱，黃心娣本來想著可以很悠閒地像觀光客一樣騎駱駝漫步，但才坐上去走沒走幾步，臉就曬得通紅，而且想到才剛被經紀人警告不能再黑了，連忙告訴助理：「我差不多可以下去了。」

(中時 )