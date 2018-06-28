姚文智智慧月票政策 管媽力挺：日本早在做了

2018年06月28日 20:56 中時 曾薏蘋

民進黨台北市長參選人姚文智談到智慧月票政策，被外界斥為無稽之談；民進黨立委管碧玲今在臉書力挺姚文智；管碧玲指出，姚文智的智慧月票不可能？日本、愛沙尼亞早就在做了，並與姚主張的悠遊卡「電商回饋+指尖經濟」概念相同。正好是悠遊卡的未來！

姚文智宣布參選台北市長以來，多項政策都不被看好；管碧玲今在臉書力挺，她說，姚文智是一個還沒有被充分認識的政治人物，「而我卻與他共事至今18年。我敢挺他，因為我知道他是少數有創新政策思考的政治人物」。

管碧玲說，「我們不鼓勵政策創新，那我們要鼓勵什麼？我深知，台灣的政府行政發展到現在，最欠缺的就是創新的勇氣和智慧」。姚文智的體質，最大的特點就是這個。換句話說，創新是姚文智的體質！

她舉例，高雄的概念，「駁二」「愛河文化流域」「美麗島站水仙大師」「零元城市光廊」「零元街道家具」「零元街頭藝術」，這些，是20年前的姚文智創發的，高雄的翻轉，有姚文智奠基的影子。

她認為，20年後，台北市聽到姚的「松機中央公園」「台北Sky line」「第二胎國家養」「零元月票智慧運輸」等等，台北一片罵聲，可惜啊，台北！要讓一個創新好市長失之交臂，可惜啊！台北！

管碧玲表示，她堅信，眼前的選擇，只有姚文智可以翻轉台北！很多人看到姚文智的孤傲、看到姚文智的哀怨；「而我，看到的全都是他創新的體質」！

管碧玲還說，「姚文智的智慧月票不可能？日本、愛沙尼亞早就在做了....」。日本的私鐵公司「東京急行電鐵」早在好幾年前就已經推出「Tokyu Point」，正巧和姚文智主張的悠遊卡「電商回饋+指尖經濟」概念相同。正好是悠遊卡的未來！

她說，遠在東歐的愛沙尼亞首都塔林，提供了大眾「免費大眾交通運輸服務」的同時，還為市政府帶來800萬歐元（折合台幣約2.8億元）。這個東歐小國證明了，只要夠「智慧」，大眾運輸零負擔是有可能的！

(中時 )