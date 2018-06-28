孫翠鳳扮達摩 赴羅東先參訪達摩廟

孫翠鳳扮演達摩大師。（大愛台提供）

友善列印
中時
孫翠鳳扮演達摩大師。（大愛台提供）
孫翠鳳扮演達摩大師。（大愛台提供）
孫翠鳳扮演達摩大師。（大愛台提供）
孫翠鳳扮演達摩大師。（大愛台提供）

孫翠鳳一生獻身於歌仔戲，曾獲選「十大傑出青年」以及「亞洲最傑出藝人獎」，允文允武、亦生亦旦的她，更是歌仔戲團明華園的活招牌。她曾扮演過瀟灑的王子、美麗的白蛇，這次在大愛電視《高僧傳》中，詮釋中國禪宗始祖「菩提達摩」，因為自己秀氣長相，但達摩大師的外貌身材壯碩、額頭高廣還留著腮絡鬚，擔心自己在外貌上無法帶給觀眾好的視覺效果，讓她一度不敢演繹這個角色。

孫翠鳳表示，佛教是她喜愛的宗教信仰，自己家中有一尊達摩像，陪伴她走過人生的低潮與高潮，與達摩大師有很深特殊情感。這次為詮釋《高僧傳—菩提達摩》，還專程去宜蘭羅東參訪了台灣唯一一座達摩廟，參拜時似乎與達摩大師心領神會，無形中放下焦慮的情緒，也覺得自己有責任，詮釋達摩大師讓觀眾歡喜。

中國禪宗始祖達摩大師，原本是南天竺國的王子，但對於王位並不眷戀，少年時學習坐禪使內心得到平靜，後世也流傳了許多關於達摩大師的傳說，像是「一葦渡江」、「面壁九年」、「斷臂立雪」等，這些故事是神話還是事實? 在大愛電視《高僧傳—菩提達摩》中將有精彩詮釋。

七月二日起大愛電視《高僧傳—菩提達摩》隆重登場，播出時間為週一至週五14:00、18:30，隔日09:00、13:30重播。

(中時 )

黃心娣大陸銀川遇車禍 生死一瞬… 楊冪登流量女王寶座 阮經天貼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。