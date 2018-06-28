孫翠鳳扮達摩 赴羅東先參訪達摩廟

2018年06月28日 21:35 中時 洪秀瑛

孫翠鳳扮演達摩大師。（大愛台提供）

孫翠鳳扮演達摩大師。（大愛台提供）

孫翠鳳扮演達摩大師。（大愛台提供）

孫翠鳳扮演達摩大師。（大愛台提供）

孫翠鳳一生獻身於歌仔戲，曾獲選「十大傑出青年」以及「亞洲最傑出藝人獎」，允文允武、亦生亦旦的她，更是歌仔戲團明華園的活招牌。她曾扮演過瀟灑的王子、美麗的白蛇，這次在大愛電視《高僧傳》中，詮釋中國禪宗始祖「菩提達摩」，因為自己秀氣長相，但達摩大師的外貌身材壯碩、額頭高廣還留著腮絡鬚，擔心自己在外貌上無法帶給觀眾好的視覺效果，讓她一度不敢演繹這個角色。

孫翠鳳表示，佛教是她喜愛的宗教信仰，自己家中有一尊達摩像，陪伴她走過人生的低潮與高潮，與達摩大師有很深特殊情感。這次為詮釋《高僧傳—菩提達摩》，還專程去宜蘭羅東參訪了台灣唯一一座達摩廟，參拜時似乎與達摩大師心領神會，無形中放下焦慮的情緒，也覺得自己有責任，詮釋達摩大師讓觀眾歡喜。

中國禪宗始祖達摩大師，原本是南天竺國的王子，但對於王位並不眷戀，少年時學習坐禪使內心得到平靜，後世也流傳了許多關於達摩大師的傳說，像是「一葦渡江」、「面壁九年」、「斷臂立雪」等，這些故事是神話還是事實? 在大愛電視《高僧傳—菩提達摩》中將有精彩詮釋。

七月二日起大愛電視《高僧傳—菩提達摩》隆重登場，播出時間為週一至週五14:00、18:30，隔日09:00、13:30重播。

(中時 )