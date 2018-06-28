美國國土安全部將準備2000張床 以遣返非法移民

新墨西哥州的布利斯堡基地佔地4400平方公里，是美國最大的軍事基地之一。美國國土安全部委託軍方挪出這個軍營的部分空間收納待遣返的非法移民。(圖/美國陸軍)

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中時電子報

美國國土安全部要求軍方在未來45天內，準備出2000張床，為遣返非法移民做中繼準備。

軍事時報(military times)報導，美國國防部已收到國土安全部的援助請求，希望能騰出軍營空間，以暫時收容外來家庭人口。目前國土安全部主張收容在德州、亞利桑那州、新墨西哥州或加州的營區。

美國軍方已考慮由德州聖安吉洛市(San Angelo)的古德費洛空軍基地(Goodfellow Air Force Base)和布里斯堡(Fort Bliss)來容納，上週時代雜誌報導說，加州的陸戰隊彭德爾頓營(Marine Corps Base Camp Pendleton)和尤馬海軍陸戰隊航空站(Marine Corps Air Station Yuma)也在列。

原本準備接收的是2萬名無家人陪伴的未成年兒童，不過現在又有些變化，準備接收12000名家庭成員。如果在基地內可居住的建築物不夠多，那麼軍方將要在三個不同的地點建造最多能夠容納4000人的半臨時營地設施。

然而行程相當趕，在接下來的45天內，至少要先有收容2000位非法移民的空間，這還是第一批的準備工作。

某種意義上，美國軍方面對這種課題已有不少經驗。一名國防官員說，2014年，拉克蘭空軍基地(Lackland AFB)就用來拘留移民兒童，當時，基地還安裝了一道柵欄，將兒童與其他基地設施分開。

到了2016年，布利斯堡也收容過1800名移民，同年約有700名移民子女在新墨西哥霍洛曼空軍基地(Holloman AFB)居住了大約一個月。

(中時電子報)

文章來源：DHS: We need 2,000 beds on military bases in next 45 days

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