美國國土安全部將準備2000張床 以遣返非法移民

2018年06月28日 21:20 中時電子報 江飛宇

美國國土安全部要求軍方在未來45天內，準備出2000張床，為遣返非法移民做中繼準備。

軍事時報(military times)報導，美國國防部已收到國土安全部的援助請求，希望能騰出軍營空間，以暫時收容外來家庭人口。目前國土安全部主張收容在德州、亞利桑那州、新墨西哥州或加州的營區。

美國軍方已考慮由德州聖安吉洛市(San Angelo)的古德費洛空軍基地(Goodfellow Air Force Base)和布里斯堡(Fort Bliss)來容納，上週時代雜誌報導說，加州的陸戰隊彭德爾頓營(Marine Corps Base Camp Pendleton)和尤馬海軍陸戰隊航空站(Marine Corps Air Station Yuma)也在列。

原本準備接收的是2萬名無家人陪伴的未成年兒童，不過現在又有些變化，準備接收12000名家庭成員。如果在基地內可居住的建築物不夠多，那麼軍方將要在三個不同的地點建造最多能夠容納4000人的半臨時營地設施。

然而行程相當趕，在接下來的45天內，至少要先有收容2000位非法移民的空間，這還是第一批的準備工作。

某種意義上，美國軍方面對這種課題已有不少經驗。一名國防官員說，2014年，拉克蘭空軍基地(Lackland AFB)就用來拘留移民兒童，當時，基地還安裝了一道柵欄，將兒童與其他基地設施分開。

到了2016年，布利斯堡也收容過1800名移民，同年約有700名移民子女在新墨西哥霍洛曼空軍基地(Holloman AFB)居住了大約一個月。

(中時電子報)