楊冪登流量女王寶座 阮經天貼女神露點了

2018年06月28日 21:35 中時 洪秀瑛

阮經天和楊冪拍親密戲露點。（愛奇藝台灣站提供）

床上親密戲。（愛奇藝台灣站提供）

對手戲。（愛奇藝台灣站提供）

阮經天。（愛奇藝台灣站提供）

楊冪。（愛奇藝台灣站提供）

阮經天和楊冪首次合作。（愛奇藝台灣站提供）

正於兩岸三地熱播中的陸劇《扶搖》，6/18於愛奇藝台灣站首播，開播5天上架8集，在台累計點擊量已突破100萬次，超越今年由林依晨、劉燁主演的爆款陸劇《老男孩》紀錄，成為愛奇藝台灣站開站以來，最快突破百萬點擊量紀錄的陸劇第一。

素有旺夫強運的楊冪從晨神手中搶走流量女王寶座。首次挑戰古裝劇的男主角阮經天在《扶搖》開拍初期飽受輿論爭議，但隨著劇集播出，狡黠撩妹又深情的演技讓網友大為驚喜，紛紛大讚被「阮無極」帥到。人正在大陸拍戲的阮經天，得知消息也很開心：「自己的作品成績優異當然開心，身為演員，努力將角色詮釋得宜，讓大家感受角色及劇情是更開心的事。」

阮經天與楊冪因《扶搖》拍出好交情，也常在訪問中隔空互虧對方，楊冪身為阮經天的撩妹導師，笑說：「每一次我教完他撩妹的技巧以後，我就說轉帳啊，然而一次都沒有。」對於2人之間的相處模式，小天也下了一個結論：「我們會互懟，但是通常我都懟不贏她，我都是被懟。」雖然總是虧來虧去，但阮經天也真情流露說，當他心情不好時，楊冪會用不同的方式開解他：「冪冪安慰人是反向的，例如她會說『喲，阮經天你怎麼喪著一張臉啊，哎呀，你這樣好醜天啊，趕快走走走，別讓我看到你』。」被記者虧說有受虐傾向的阮經天表示，這樣反而治好了他的玻璃心。

對於首次挑戰古裝大劇的阮經天，談到當時出演《扶搖》男主角時的心情：「看了劇本和小說之後我就很喜歡長孫無極這個角色，因為挑戰其實很大，一開始他的設定是很腹黑多謀，但我覺得他其實是比較逼不得已這麼做。長孫無極是一個非常有趣的角色，能出演長孫無極我也是非常開心的。」《扶搖》劇情講述到楊冪受反派設計追捕，在奴鬥場中面臨生死關頭，阮經天為護她而捨命中劍，但卻不得不說反話來化解困局，也造成楊冪對他的誤解。

PTT陸劇版網友對阮經天的演出持高度肯定「阮有抓到偶古的演法」、「身形挺拔+輪廓分明，演技在線，比原先流出的宣傳好看多了」，因喜愛阮經天在劇中成功詮釋長孫無極一角，鄉民紛紛暱稱他為「阮無極」，阮經天大笑：「我覺得觀眾看戲看得開心，對角色有帶入感有感覺，叫什麼都好。」《扶搖》於愛奇藝台灣站全網獨播，每周一至周四更新最新集數。

(中時 )