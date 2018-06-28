實際花生受損面積與速報落差大？雲縣三天內全面查報

2018年06月28日 21:25 中時 周麗蘭

農糧署中區分署長王安石27日在雲林巡視花生田受損情形時表示根據各公所災害申報，雲林縣花生災損約6％，尚未達天然災害救助標準，遭農民斥責不實。縣府農業處要求產地公所29日起到7月2日全面重新查報。

雲林縣花生種植面積5600多公頃，今年感染果莢黑斑病嚴重，受災農田減產二成到五成，花生品質不佳導致價格低迷，去年同期價格每斤30、40元，今年不到20元。

農糧署中區分署長王安石27日應立委張麗善之邀勘查土庫鎮花生田受損情形，王安石表示根據各公所的速報，災損面積是6％，未達補助標準的20％門檻，引起農民公憤查報不實。

農糧署為此要求雲林縣府29日至7月2日，3天內重新查報完成，以公文回報。

農業處表示，6月26日截止的花生災損速報，農民認為實際災損比例與速報的數據落差太大，問題出在已採收不少，有些受損面積並未申報，致使目前「在田的」花生受損面積平均起來只有6％。

農業處農務科長高建平指出，莿桐鄉已採收九成、土庫鎮和虎尾鎮也都已採收三至四成，現場有些花生田確實受損嚴重，也有未受影響的。

農業處要求有轄區內種植花生的鄉鎮公所29日起三天全面巡田，按比例抽樣拔花生查看受損比例。

農業處人員說，從目前資料看起來雲林縣花生要達天然災害救助標準恐不容易，較可行的方案是循搶救香蕉模式，政府以成本價收購瑕疵品做有機肥，品質好的花生才有機會恢復價格。

(中時 )