大陸人氣男星藍博現身巴黎時裝周 造型多變

看完Henrik Vibskov大秀，藍博在巴黎街頭享受難得的悠閑時光。（取自新浪微博＠藍博）

友善列印
旺報
藍博（左）與設計師Hed Mayner在時裝秀結束後，合影留念。（星匯天姬提供）

今年3月加入湖南衛視《快樂大本營》主持群的新生代人氣偶像藍博，日前受邀出席巴黎時裝周，參加Walter Van Beirendonck、Thom Browne、Rick Owens、Hed Mayner等品牌的2019春夏大秀，受到不少外國設計師青睞，也與Rick Owens的夫人Michele Lamy以及ASAP Rocky、Luka Sabbat等知名時尚界人士相談甚歡。

例如他現身Hed Mayner看秀時，一襲秋冬新款米色oversize西服，內搭廓形白襯衫，配上以內層紗網、外層半透明設計的白色休閒褲，時尚感出眾，給人純淨輕盈之感。

藍博深邃的眼神、冷靜內斂的表現，鏡頭掌控力十足，貼合品牌氣質，受到設計師Hed Mayner欣賞，時裝秀結束後，2人相談甚歡，還開心合照。

在巴黎時裝周期間，藍博也參加大陸運動品牌「李寧」的服裝秀，清爽的白色運動服搭配經典的紅藍配色髮帶，洋溢青春氣息。

藍博目前忙於宣傳今年8月即將上映的電影《營救汪星人》。該片由成毅、阿拉蕾、文松、港星林雪、鄭則仕及台灣男星歐弟等人主演，藍博在片中客串一角，片方還未透露他的角色內容。

(旺報 )

楊冪登流量女王寶座 阮經天貼… 結婚26年驚爆有20歲私生子！黃秋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。