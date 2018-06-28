大陸人氣男星藍博現身巴黎時裝周 造型多變

2018年06月28日 22:02 旺報 廖慧娟

藍博（左）與設計師Hed Mayner在時裝秀結束後，合影留念。（星匯天姬提供）

今年3月加入湖南衛視《快樂大本營》主持群的新生代人氣偶像藍博，日前受邀出席巴黎時裝周，參加Walter Van Beirendonck、Thom Browne、Rick Owens、Hed Mayner等品牌的2019春夏大秀，受到不少外國設計師青睞，也與Rick Owens的夫人Michele Lamy以及ASAP Rocky、Luka Sabbat等知名時尚界人士相談甚歡。

例如他現身Hed Mayner看秀時，一襲秋冬新款米色oversize西服，內搭廓形白襯衫，配上以內層紗網、外層半透明設計的白色休閒褲，時尚感出眾，給人純淨輕盈之感。

藍博深邃的眼神、冷靜內斂的表現，鏡頭掌控力十足，貼合品牌氣質，受到設計師Hed Mayner欣賞，時裝秀結束後，2人相談甚歡，還開心合照。

在巴黎時裝周期間，藍博也參加大陸運動品牌「李寧」的服裝秀，清爽的白色運動服搭配經典的紅藍配色髮帶，洋溢青春氣息。

藍博目前忙於宣傳今年8月即將上映的電影《營救汪星人》。該片由成毅、阿拉蕾、文松、港星林雪、鄭則仕及台灣男星歐弟等人主演，藍博在片中客串一角，片方還未透露他的角色內容。

(旺報 )