歡慶登台20周年 契爾氏推愛台限定版

契爾氏愛台灣限量系列。（契爾氏提供）

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契爾氏亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜2018愛台灣限量版，1200元。（契爾氏提供）
契爾氏冰河醣蛋白保濕霜2018愛台灣限量版，1350元。（契爾氏提供）

紐約肌膚保養品牌契爾氏Kiehl's歡慶登台20周年，推出「Kiehl's Loves Taiwan愛台灣限量系列」，品牌找來紐約插畫家Ali Mac操刀，透過簡約鮮明的配色與洋溢時髦感的紐約插畫風格，將品牌經典元素與台灣知名景點與特色結合，讓明星商品展現濃濃台味。

愛台灣限量系列將野柳女王頭、墾丁燈塔、珍珠奶茶、小籠包等著名地標、特色美食，巧妙穿插錯落在自由女神、契爾氏紐約第一家藥妝店插畫之間，讓品牌精神與台灣特色創造新火花，愛台灣限量系列結合4大經典明星產品，為冰河醣蛋白保溼霜、冰河醣蛋白無油清爽凝凍、亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜、金盞花植物精華化妝水換上限定包裝。

除了限量產品包裝設計，另有滿額禮商品與包裝服務，消費者7月至契爾氏專櫃消費達指定門檻即可獲得限量愛台灣行李吊牌、愛台灣托特包等滿額限定好禮及限量禮盒包裝服務，此外品牌也舉辦線上「鐵粉出動」活動，只要攜帶任一Kiehl’s契爾氏產品，於全台景點拍下個人與產品合照，並附上指定文字上傳至Facebook或Instagram，就有機會獲得「限量商品」。

(中時 )

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