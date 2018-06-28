毒蟲盜伐集團 以毒品控制集團成員

2018年06月28日 21:51 中時 張亦惠

車內起出鐮鋸等作案工具。（翻攝畫面）

嘉義縣竹崎警分局於半年前接獲民眾檢舉，有一山老鼠集團在嘉義縣阿里山鄉的林班地流竄，張姓主嫌以毒品控制多名毒蟲上山盜伐林木，竹崎警分局立即與嘉義林管處、憲兵指揮部嘉義憲兵隊、保七總隊嘉義森警分隊等單位組成聯合查緝小組，於25日凌晨展開收網行動，並於當日上午07時許在太保市查獲張姓主嫌(男，49歲)、詹嫌(男，49歲)、方嫌(男，50歲)等3人，目前仍有一盧嫌在逃。

查獲台灣扁柏木6塊(共計163公斤，市價73萬元)、鏈鋸1台、安非他命吸食器1支、安非他命1小包1.92公克，全案將張嫌等3人依違反毒品危害防制條例及森林法移送台灣嘉義地方檢察署偵辦。

竹崎警方表示，在跟監時發現張姓主嫌不僅未發工資給這些盜伐成員，還以毒品控制這些成員為其作案，相當可惡，張嫌和集團成員貪圖盜伐林木之暴利，多次作案所得，均花費在購毒和賭博上。張嫌一度辯稱不知道為何有這些台灣扁柏木，表示與他無關，試圖卸責給其他成員，但警方仍舊在張嫌身上起出安非他命，集團成員方嫌、詹嫌也供稱張嫌平日以毒品作為工資，教唆他們和在逃的盧嫌等三人為其工作。

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(中時 )