陳孝志、丁曉雯看音樂科技演變「未來令人期待」

2018年06月28日 22:03 中時 許雅淳

陳孝志身為兩岸文化交流大使，日前巧遇著名音樂人丁曉雯，他們認識多年，擁有好交情，丁曉雯也曾是陳孝志唱片製作人之一，陳孝志表示15歲在秀場工作，也在餐廳助唱4年，一天晚上跑三場，「19歲發行《新世界男孩》專輯，那時出唱片還是卡帶要出唱片是非常不容易的，當時唱片市場非常景氣，光是出唱片20、30萬張算是正常，預算也比較優渥，陶喆那時才剛從美國回來，經王治平介紹在專輯與我有編曲的合作。」

音樂人丁曉雯在早期民歌時期她獲得大學「青韻獎創作歌謠大賽」，創作組冠軍開始受到注目，接著丁曉雯與林隆璇以歌壇情侶的形式出現，合出《走出校園以後》專輯，後來幫1989年小虎隊成名曲《青蘋果樂園》填詞更是受到轟動。現在丁曉雯更是用畢生之力推廣音樂創作。

2018金曲國際音樂節國際論壇正熱烈討論，虛擬貨幣與音樂市場的應用，近期反映熱烈的「偶像練習生選秀節目比賽」也將出道出唱片，陳孝志看好區塊鏈對音樂市場的未來發展，對音樂新人來說獲利非常有優勢，不像以前唱片公司僵化的制度，現在合作有更多選擇性，表示「現在外國音樂粉絲早已開始嘗試用區塊鏈售權聆聽音樂，還可以自動的直接付費給音樂人該有的版稅。」丁曉雯則說：「如果早期音樂版稅有這樣透明，音樂市場的環境就非常友善，將會有更優秀的人才相對性的投入，從以前黑膠唱片 卡帶 CD 到現在數位形式，真的很難以想像未來的各種可能性，令人期待。」

(中時 )