華山基金會愛老人運動會太有心 阿公穿上一身和服憶起當年日女友

華山基金會28日在潮州體育館舉辦「愛老人動起來-夏日慶典」，幫獨老長輩穿上和服憶當年。（謝佳潾攝）

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華山基金會28日在潮州體育館舉辦「愛老人動起來-夏日慶典」，幫獨老長輩穿上和服憶當年。（謝佳潾攝）
華山基金會28日在潮州體育館舉辦「愛老人動起來-夏日慶典」，幫獨老長輩穿上和服憶當年。（謝佳潾攝）

華山基金會第6屆「愛老人運動會」28日在潮州體育館登場，而今年活動有別以往，社工們特地替長輩穿上和服，不僅讓他們回憶少年時光，也替他們圓年輕夢，當中92歲蔡阿公還說，「穿上這一身和服不禁讓他想起那位日本女友」。

華山基金會指出，社工在服務長輩過程中，發現許多長輩很喜歡教唱日文歌，有時還會堅持日文對話，久而久之，也發現這群平均70歲以上的長者很懷念年少時光，因此今年決定將活動創新，向台日交流協會借和服、為長輩穿上一身的青春夢。

200逾名獨老長輩一下遊覽車，見到穿著和服的社工笑臉迎接他們，無不驚喜，直問社工「我們可以穿嗎」，隨後便換上和服進行各項活動，當中最高齡的98歲林阿公還因太興奮，堅持要跳舞給大家看，逗著大家哈哈大笑，而92歲蔡阿公則憶起當年戀愛史。

蔡阿公說，這身和服在50年前去日本玩時曾穿過，他真的很懷念，但最難忘懷的莫過於年少時的戀愛時光，那時還是日據時期，走到哪都能遇到日本人，而那時就交了個日籍女友，雖然後來無疾而終，不過那種甜蜜的感覺依舊值得回憶。

華山基金會說，今年的運動會真的很不同，就盼藉由回憶這件事，讓長輩們如穿梭時光般穿著舊時代的衣服、玩著現代新型遊戲如拍貼機等，讓整個活動充滿不一樣的溫度。

(中時 )

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