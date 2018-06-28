全台最大文旅集團逆勢插旗墾丁 屏縣府樂觀其成重返昔日光景

全台最大文創設計旅店集團逆勢插旗墾丁，將與在地社區協會發展深度生態旅遊。（謝佳潾攝）

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全台最大文創設計旅店集團逆勢插旗墾丁，將與在地社區協會發展深度生態旅遊。（謝佳潾攝）

號稱全台最大文創設計旅店品牌的承億集團，繼將觸角伸入離島小琉球後，還挑在墾丁負評最多的時候逆勢插旗，以熱帶植物為主題、融合當地特色的「承億文旅墾丁雅客小半島」28日隆重開幕，縣府對此樂觀其成，直稱在多方合作努力下，有信心重返昔日榮景。

承億集團指出，近期網路對墾丁的撻伐聲浪不少，諸如物價高、旅遊內容大同小異，進而讓墾丁地區的觀光形象蒙上一層陰影，但去年旅遊人次回到450萬人次，雖不及墾丁全盛時期2014年的837萬旅遊人次，但回歸到原形的墾丁或許正是新的轉捩點。

承億文旅集團董事長戴俊郎指出，墾丁絕對有重振觀光及深度旅遊的實力，只是缺乏主題性的整合及深度差異化的體驗，承億文旅集團進軍墾丁就是希望能為台灣第一座國家公園盡一份心力，期許墾丁越來越好。

他說，詩人余光中曾在描述大尖山一詩中提到「回頭，你永遠在天邊；墾丁是一切風景的結論。」這不正是我們所有台灣人對墾丁的想像嗎？

縣府觀光傳播處長黃建嘉也說，墾丁是台灣少數同時兼具獨特自然風光與異國風情的旅遊勝地，更是外國客來台指定必訪景點，是台灣人共同的旅遊回憶與驕傲，承億文旅集團擅長描摹在地文化，有民間企業此刻的支持，相信墾丁未來仍是機會無限。

(中時 )

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