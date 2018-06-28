為何綠營支持者超死忠？人渣文本：被電話詐騙還死要面子

2018年06月28日 22:23 中時電子報 莊楚雯

蔡英文說的經典幹話「勞工是心中最軟的一塊」，在上任後頻頻打臉自己，大砍勞工權益，但不管綠營執政如何，仍有一大票死忠選民支持。「人渣文本」周偉航就說，這種人就像股票被套牢者，一直死守的想法很像，「但我認為還有一個更接近的比喻，就是電話詐騙」。

人渣文本說道，這些原本挺柯或裝成挺柯，現在卻硬挺姚文智的普通百姓，都陷入一種思考困境，正如詐騙受害者一樣！「電話詐騙的受害者中，有許多人是退休在家、與外界接觸不多，又以為自己有點年紀，所以『最懂』也最容易上當」就算家人、警察都勸阻，內心也察覺可能被騙，仍然堅持要匯款，甚至大罵這些全力救他的旁人，「為什麼呢？因為面子，因為不想被當笨蛋來取笑」。

人渣文本解釋，「現在跟著部分民進黨和獨派堅持反柯的人，心態上也差不多。他們在這一兩年，受到滿腦子幻覺的獨派人士影響跟著罵。就算旁人舉出資料和對照組，證明其他人更鳥、更爛，他們還是不信，依然想證明自己的直覺是正確的。」為的不就是面子嘛！身為積極的政治參與者、覺醒青年，居然會被知識比自己還低，社會成就比自己還差的人所騙，不是很丟臉？

人渣文本表示，「其實你的面子一點都不重要，笑一笑就算了，沒人會記得。你如果無法哈哈一笑放下，那就去找這些人算帳，而不是怒罵行員不快點給你提款。」

(中時電子報)