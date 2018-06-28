500年珍貴雕像竟被修成玩具總動員「胡迪」 學者看到崩潰了

聖喬治的英姿不再，卻被魔改成玩具總動員的胡迪 (圖／翻攝自BBC News)

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中時電子報
／綜合報導
網友笑翻，直說這根本就胡迪。但西班牙當地文化學者可是氣瘋了 (圖／翻攝自englishradionews)

西班牙納瓦拉(Navarra)一座教堂為了整修一具具有500年歷史的「屠龍者」聖喬治(St George)雕像，為此神父委外找人修復清潔，沒想到卻找到一位毫無經驗的美術老師，結果在美術老師的「巧手」之下，聖喬治變身為《玩具總動員》的主角胡迪，讓當地學者崩潰。

這名美術老師不僅把雕像修成粉紅色肌膚的卡通人物，惡搞後還得意洋洋在臉書上炫耀，為後慘遭網友罵翻，嚇得他趕緊把貼文下架。

不少網友看到後笑翻，直說「修得不錯啊」、「我覺得好看多了」、「色彩變好鮮豔」，並開始與《玩具總動員》的主角「胡迪」作比對，但西班牙藝術保護協會可是氣炸了，發出聲明嚴厲譴責此行為，直說根本是文化攻擊：「我們無法容忍有更多攻擊我們文化遺跡的行為。這種缺乏專業訓練的修復實在太嚇人了」。

這座聖喬治木雕屬於屬於西班牙中古世紀小鎮艾斯特拉(Estella)的一座教堂，該教堂神父表示，原本只有打算要清潔木雕，做些簡單整修，沒想到最後竟變成了這種滑稽的模樣，歷史文物的損失實在難以估計。

(中時電子報)

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