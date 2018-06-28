川普將為鴻海動土站台 美國總統史上罕見

友善列印
中時

美國總統川普於台北時間29日凌晨抵達威斯康辛州，並將與鴻海董事長郭台銘同台、參加富士康面板廠的動土典禮，這在美國總統史上實屬罕見。

美國總統為外資企業投資美國背書，甚至親自參加設廠的動土典禮，川普為郭台銘又一次創下罕見先例。

去年4月，媒體首次捕捉到郭台銘現身白宮的鏡頭，到了去年7月、也就是3個月後，川普在白宮東廳、一向用來接待外國元首訪問美國的正式場地，為鴻海在美國投資8K面板廠召開記者會，創下兩人同台的歷史鏡頭，這也是台資企業受美國總統邀請、在白宮召開記者會的首例。

儘管威州當地環保團體與居民對富士康面板廠的投資案有不同看法，不過，在威斯康辛州州長沃克（Scott Walker）大力支持下，從通過投資獎勵、找定地點、規劃水電到整地等繁瑣程序不到一年內完成，富士康在美投資的面板廠將於威州拉辛郡（Racine County）的蒙特普萊森村（Mount Pleasant）動工。

威州當地的密爾瓦基哨兵日報（Milwaukee Journal Sentinel）表示，富士康面板廠動工，會是川普個人標榜重振美國製造業這一願景的一大印記，尤其在川普警告當地知名且重要的產業哈雷機車若將生產線移往海外，將施以「前所未見」的關稅懲罰、引發爭議後，能吸引像富士康這樣雄厚的外資落實投資開發案，成了川普上任以來最為重大的經濟政績。

然而，報導也說，這項高達100億美元（約新台幣3000億元）的投資案，既是大交易，也是場豪賭。

(中時 )

新興市場股市跌至10個月低點 歐盟規劃「硬脫歐」的緊急措施

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。