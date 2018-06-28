川普將為鴻海動土站台 美國總統史上罕見

2018年06月28日 23:22 中時 蔡致仁

美國總統川普於台北時間29日凌晨抵達威斯康辛州，並將與鴻海董事長郭台銘同台、參加富士康面板廠的動土典禮，這在美國總統史上實屬罕見。

美國總統為外資企業投資美國背書，甚至親自參加設廠的動土典禮，川普為郭台銘又一次創下罕見先例。

去年4月，媒體首次捕捉到郭台銘現身白宮的鏡頭，到了去年7月、也就是3個月後，川普在白宮東廳、一向用來接待外國元首訪問美國的正式場地，為鴻海在美國投資8K面板廠召開記者會，創下兩人同台的歷史鏡頭，這也是台資企業受美國總統邀請、在白宮召開記者會的首例。

儘管威州當地環保團體與居民對富士康面板廠的投資案有不同看法，不過，在威斯康辛州州長沃克（Scott Walker）大力支持下，從通過投資獎勵、找定地點、規劃水電到整地等繁瑣程序不到一年內完成，富士康在美投資的面板廠將於威州拉辛郡（Racine County）的蒙特普萊森村（Mount Pleasant）動工。

威州當地的密爾瓦基哨兵日報（Milwaukee Journal Sentinel）表示，富士康面板廠動工，會是川普個人標榜重振美國製造業這一願景的一大印記，尤其在川普警告當地知名且重要的產業哈雷機車若將生產線移往海外，將施以「前所未見」的關稅懲罰、引發爭議後，能吸引像富士康這樣雄厚的外資落實投資開發案，成了川普上任以來最為重大的經濟政績。

然而，報導也說，這項高達100億美元（約新台幣3000億元）的投資案，既是大交易，也是場豪賭。

(中時 )