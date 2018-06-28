美哉億載國小 藝術牆連結學習與生活美感

億載國小藝術牆揭幕，取名為「億游未徑」，名稱也取「未盡」諧音，象徵億載國小藝術創作將會延續下去，帶給親師生更寬闊的藝術視野。（曹婷婷攝）

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億載國小藝術牆揭幕，取名為「億游未徑」，名稱也取「未盡」諧音，象徵億載國小藝術創作將會延續下去，帶給親師生更寬闊的藝術視野。（曹婷婷攝）

一面牆，連結了藝術與生態教育的美感體驗！

億載國小自2014年參與廣達文教基金會《游於藝》展覽專案，開啟校園大型美感創作契機，繼2017年彩繪梵谷「星閱咖啡館」，打造校園知名新景點，2018年申請台南市政府教育局校園美感角落計畫，配合廣達文教基金會《游於藝》《劉其偉特展》作品，將其最知名「婆憂鳥」及「瓢蟲」融入學校本位課程及環境教育，孩子們沿著生態池延伸來到樹木與青蛙生態，教師能帶領學生展開一場本位課程教學。

校長林志政表示，藝術牆面由全校師生一同進行黏貼，透過創作過程，讓學生與藝術牆面場生情感連結，開啟藝術創作的眼界；並邀請幼兒園師生結合課程、參與黏貼工程，讓藝術牆面更貼近幼兒園孩子的生活。

揭幕儀式中由首屆幼兒園大班畢業生與來賓們一同黏上馬賽克磚，為藝術牆留下重要紀錄，牆面黏貼「蝌蚪」、「青蛙」及「孩童的馬賽克磚」，代表幼兒園即將進入國小「蝌蚪變青蛙」成長歷程，也呼應一旁校園生態池，展現學校對人、事物及大自然等周遭環境的關懷。

負責藝術創作發想的陳逸君老師說，希望透過這些藝術創作，營造億載國小隨處可見的藝術空間，就算走過ㄧ條小徑，也會有令人驚訝的美感出現，因而取名為「億游未徑」，名稱也取「未盡」諧音，象徵億載國小藝術創作將會延續下去，帶給親師生更寬闊的藝術視野。

(中時 )

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