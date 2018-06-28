美要韓負擔軍費 韓要美交作戰指揮權

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在美韓雙方經過五次談判未能就美方出動戰略武器韓方應該負擔的費用達成共識的情況下。南韓防長宋永武28日同到訪的美國防長馬蒂斯舉行會談。雙方發布的聯合新聞稿證實，將為創造韓軍儘早從美軍手中收回戰時作戰指揮權的條件而加強合作。

新聞稿還稱，雙方就暫停原定8月舉行的韓美“乙支自由衛士”聯演、緩解軍事緊張、加強互信交換意見，商定只要朝鮮以善意參與對話，韓美就將為與朝鮮構建互信、建立半島和平機制繼續研究措施。

南韓國防部官員就此表示，韓美今後將就聯演的規模、時間和內容進行磋商後對外公佈。兩國防長還重申，在朝鮮採取具體、不可逆的無核化措施之前，聯合國安理會對朝制裁措施應得到落實，為應對針對韓美同盟的威脅，兩國將繼續保持聯合防衛態勢。

韓美防長還評價稱，韓美同盟空前穩固，今後雙方為了將韓美同盟發展為面向未來、互補的同盟而保持更為緊密的合作。兩國防長祝賀駐韓美軍司令部於29日遷至平澤，並表示駐韓美軍是韓美同盟的象徵，將為東北亞和平與穩定做出巨大貢獻。

韓美防長還一致認為，韓半島安全形勢驟變，持續緊密的合作對半島無核及建立永久和平機會尤為重要，雙方將繼續保持溝通與合作。

韓聯社報導指出，在韓美防長會談開場白中，馬蒂斯表示，美國保衛韓國的決心依舊堅如磐石，美國將從外交、軍事等廣泛領域採取措施，維持駐韓美軍的規模和戰鬥力也在此列。美國將與韓國等夥伴密切協作支持外交部門實現韓半島完全、可驗證、不可逆地棄核。

(中時 )

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