十八王公廟無名屍 尋人高手助返家

家屬特地前往新北市海山警分局表達感謝。（葉書宏翻攝）

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26年次吳姓婦人因疾病纏身，不願意拖累視障兒子，11年前獨自離家音訊全無，當時吳婦離家前撥打電話給女兒說「我要走了！」吳婦失聯11年，新北市海山警分局巡佐蔡淑女日前認為當年在石門區十八王公廟公車牌附近發現的無名屍與吳婦相似，通知家屬比對DNA，順利幫吳婦找到回家的路。

家屬26日前來海山警分局致意，述說這11年來的心路歷程，等了11年也在蔡巡佐採驗DNA後，家人一一感應到，遠嫁高雄的大姐說，媽媽突然入夢來，心想近日要北上探望弟弟，就接到弟弟來電告知「媽媽找到了」，遠在日本東京上學的孫女突然回臺第一時間也接到電話，「媽媽、阿嬤找到了，海山分局幫忙採驗DNA比到」，雖然這是最不願意接到的消息，也是最痛的感覺，但心中懸宕的大石終可放下，

因失蹤老人協尋中心海報的幫忙，讓蔡巡佐看到了這個案件，冥冥中的緣分，幫助一個家庭放下心中憂慮與牽掛，證明DNA科技鑑驗精準度能提高確認無名屍體身分的機會。

海山警分局長王順益呼籲失蹤多年者家屬，不要太早放棄希望，可以向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，完全免費，多一種協尋管道就多一次機會，串起失蹤多年者與家屬團圓的願望，讓尋人過程多一些線索，幫助親人早日找到回家的路。

(中時 )

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