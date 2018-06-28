練習說再見 崑山科大「分手博物館」紀念物說故事

2018年06月28日 23:01 中時 曹婷婷

崑山科大舉辦「分手博物館」展覽，透過課程鼓勵學生提供封存回憶，勇敢和過去道別，分享背後點點滴滴，展出百件紀念物品。(崑山科大提供)

說再見，從來都不是一件容易的事。台灣有各式各樣主題博物館，但你聽過分手博物館嗎？崑山科大舉辦「分手博物館」展覽，透過課程鼓勵學生提供封存回憶，勇敢和過去道別，分享背後點點滴滴，展出百件紀念物品，娓娓道來一段段分手的故事。

每個人成長過程中，不免有分手經驗，每個人療傷方式不盡相同，但都能從中獲得成長。崑山科大通識教育中心林幼雀老師帶領「專業知能融入敘事力新創計畫-閱˙說˙敘事探索課群」計畫團隊，為此籌辦為期一周的「分手博物館」，學生透過向外界徵件，或提供自己的故事及紀念物品展出。

展場中展示一雙名為「沒有聲音的鼓」的鼓棒，「這是個沒有聲音的鼓，在媽媽離開後，這雙鼓棒再也沒被打開，一放就放了近10年。」鼓棒是作者母親生前用來打擊最愛的樂器，但一場意外後，隨著母親離開而沉默，保留這雙鼓棒，就像是母親還在身邊一樣從沒離開過。

林幼雀老師表示，籌辦過程中，希望能讓學生們學會面對分手，分手不單只是情人間的分手，也包含親人、寵物的離別，或者隨時間流逝而淡去的事物等，這是人生的必經歷程，每個人都應該學習如何面對分手這個課題，以不同角度看待過去，收拾好情緒才能迎接未來。

活動從104學年度舉辦至今已邁入第4屆，此次同時結合通識「性別與法律」、「疾病預防與照顧」與專業「數位邏輯設計與實習」等3門課程，一共展出110件物品，除了原有通識課程，還加入專業領域課程，讓專業與通識接軌。

由於「分手」這件事常常來得措手不及，很多話常常留存放心中，待時間流逝才能漸漸放下，因此，展覽也提供明信片，讓觀展者藉由明信片傳達當時想說卻來不及說的思念，或感謝對方的話，並協助將明信片寄出，讓觀展者彌補心中的那一份缺憾。

時間是如此殘酷，帶走的不僅僅是歲月，還有那些人與人之間最單純相處的時光，要好好珍惜當下的每一刻才能不留遺憾的面對分離。

林幼雀說，分手是一輩子課題，很難不傷心，當中也可能夾雜許多負面情緒，身邊朋友們也要學會陪伴，讓對方明白自己不是一個人。有別於一般心靈安慰，分手博物館試著讓同學們換位思考並積極面對，「這些悲傷或不安都將成為推動自己向前走的力量，因此，每一次的分手何嘗不是一次成長的機會呢？」

(中時 )