專訪／媽媽的一個擁抱 蕭秉治誓做父母的依靠

蕭秉治走出低潮推出首張個人專輯。(盧禕祺攝)

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蕭秉治走出低潮推出首張個人專輯。(盧禕祺攝)
蕭秉治走出低潮推出首張個人專輯。(盧禕祺攝)

蕭秉治走出低潮，推出個人首張專輯《凡人Mortal》，他感性說：「謝謝爸媽在那段時間無條件支持我、愛我，我才能繼續留下來做音樂，所以我希望這張專輯可以有個不錯成績，讓他們驕傲。」

他曾罹患憂鬱症兩年多，那時也是他對父母感到最抱歉的時期。某次他病發抓狂，媽媽立刻抱著他說：「沒事沒事。」那一刻他像是回到童年，只要媽媽抱著他，就覺得擁有全世界，外在的安定，讓他內心也因此得到平靜。他認為孝順父母就是該成為爸媽的依靠，因此也盼望未來的自己能讓父母依靠，想帶爸媽出國玩，或煮一頓飯給他們吃，「我覺得這樣的方式，比用金錢更有感覺。」

蕭爸爸以前是外科醫生，現執業開診所，媽媽則是家庭主婦，他從小家管甚嚴，小時候曾在車上和妹妹大聲吵架，爸爸在停紅燈時馬上回頭賞他們一人一巴掌；高中時媽媽會接他下課，到大學還被規定要在晚上12點前到家，某次想出門夜唱還被媽媽擋在門口：「出去就不要回來。」爸爸不愛他刺青，但他仍偷偷刺青，還穿長袖衣服遮住，某次演唱會他只穿背心，刺青被台下的爸爸全看光，讓爸爸氣得好幾天不跟他說話。但爸媽嚴厲也慈祥，常不吝惜和他說肉麻話，但悶騷的他總以酷臉回應。

他自嘲自己的叛逆期很長，國中曾翹課被媽媽抓包，他一看到媽媽拔腿就跑，媽媽追在後面大吼：「你給我回來。」後來媽媽立刻幫他辦轉學。但他其實從小視父親為偶像而想當醫生，國小國中時課業名列前矛，直到高中才開始發懶不再拚課業。

蕭秉治小學時曾被媽媽逼著學鋼琴，但當時的他覺得很痛苦，後來放棄學習，高二時才又突然重燃音樂魂，他打趣說：「以後我有小孩一定也會逼他學鋼琴，不管他喜不喜歡。」現在爸媽都是他的鐵粉，還會號召親友團購專輯，參加簽唱會、演唱會。

他過去曾寫過歌曲〈讓我罩著你〉送爸爸，當時他看著從小視為巨人的父親生病，在他心中造成不小的衝擊，「我甚至沒有印象看過他生病，那也是我第一次看到他脆弱的樣子。」新歌〈我好想好想你〉則是站在爸媽角度所寫，他也打算未來要為媽媽寫一首歌。他將在8月18日於信義香堤廣場開唱，除了將獻唱新歌及MP魔幻力量時期的歌曲，也會找嘉賓找台，已做好充分準備，一個人重返舞台。

(中時 )

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