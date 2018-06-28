洛杉基：邱太三是司法界的吳音寧

2018年06月28日 23:08 中時電子報 黃麗蓉

國內一個月發生3起分屍案，治安堪憂，部分民眾直指與政府不執行死刑有關，目前仍有43名死刑定讞未執行，法務部長邱太三27日卻說：「死刑的執行不能在憤怒下做倉促的決定，對於社會治安好壞應該要看整體面，而不是用個案觀察。」自由作家洛杉基直言：邱太三就是司法界的吳音寧。

洛杉基在臉書指出，邱太三對殺人犯真是體貼過頭！深怕太倉促執行，對死刑犯不敬？死刑不能倉促執行？人家殺人犯殺人的時候，可都是十分倉促，一刀斃命！殺人犯唯有在分屍的時候不倉促，因為死人不會抵抗；執行死刑也不需倉促，因為死刑犯也已經跑不掉了。

洛杉基憤怒說，如果說邱太三是司法界的吳音寧，應該不為過吧？吳音寧身為北農總經理，拿高薪尸位素餐，坐視農產品跌價腐爛，無計可施。邱太三身為法務部長，坐視1個月3起分屍案、10數起殺人案，他卻紋風不動，是不是尸位素餐，早該下台了？！

網友回應說： 「選他的人是不是幫兇？」、「民進黨當死刑犯門神囉。」、 「這種法務部長不敢執行死刑就應該下台，無須耍嘴皮賴在執法高位，說難聽就是無恥，還包括這個蔡總統。」、「死不下台，死皮賴臉！」、「再怎樣都要像嬰靈一樣撐下去啊！不然怎麼領終身的18%啊！」

(中時電子報)