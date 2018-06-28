世足》日本輸波蘭 仍與哥倫比亞攜手晉級16強

2018年06月28日 23:14 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

日本後防發生盯人失誤，讓波蘭的貝納瑞克（左二）趁自由球機會先馳得點。（路透）

「非洲希望」塞內加爾與「亞洲希望」日本28日在世足賽H組最後一役分別對決哥倫比亞與波蘭，平手就能晉級的日本雖以0比1不敵波蘭，但靠哥倫比亞1比0氣走塞內加爾，黃牌較少的日本仍獲H組第2，幸運挺進16強，哥倫比亞則以H組第1出線。

哥倫比亞以2勝1負拿下H組第1，日本和塞內加爾雙雙落敗，兩隊淨勝球也同為0，且對戰平手，但日本比塞內加爾少領2張黃牌（4比6），比較公平競爭積分後，由日本拿下H組第2，晉級16強也保住亞洲唯一命脈，塞內加爾出局，則讓非洲國家自1986年以後首次無人晉級世足16強。

日本賽前1勝1和，小組賽最後一戰只要不輸給2連敗的波蘭，就能成為本屆唯一晉級16強的亞洲球隊。結果日本教頭西野朗排出以防守為主的先發陣容，攻擊手香川真司、本田圭佑與乾貴士都沒先發，大多擔任邊後衛或防守中場的酒井高德則在4-4-1-1-陣型中擔任右中場，重守意味濃厚。

上半場日、波戰成0比0，日本門神川島勇嗣還在球門線上神勇攔出波蘭的攻門。但第59分鐘波蘭庫札瓦在左前場開出自由球，日本防線竟然發生盯人失誤，遭貝納瑞克打開大門，以0比1落敗。

哥倫比亞後衛D.桑契斯（右下）在禁區內鏟倒塞內加爾隊長馬內，但裁判檢視VAR之後，並未吹判12碼球。（路透）

「非洲雄獅」喀麥隆於1990年一舉殺入世足8強，開啟非洲國家每屆都有隊伍挺進淘汰賽的紀錄。1勝1合的塞內加爾成為本屆非洲最後希望，不想讓非洲國家自1986年以後首次在小組賽全軍覆沒，他們只要不輸就能晉級16強。

哥倫比亞戰績1勝1負，贏球才能確保晉級，上半場卻在第13分鐘只有一次射門，J羅在右前場遭犯規，昆泰洛左腳主罰自由球，球在反彈後被門將K.恩狄亞耶封出底線。

第18分鐘，哥倫比亞後衛D.桑契斯在禁區內鏟倒塞內加爾隊長馬內，塞爾維亞籍裁判馬季奇看完VAR後判定為合法防守，並未吹判12碼球。

J.羅瑞格茲（左）在第31分鐘受傷退場，影響哥倫比亞的攻擊力。（美聯社）

J羅在第31分鐘受傷退場，讓哥倫比亞的攻勢大打折扣。J羅本屆帶傷來到俄羅斯，首戰對日本直到下半場才替補上陣，可惜無法扭轉1比2落敗結果，次役對波蘭則先發上陣並率先送出助攻，幫助哥倫比亞以3比0大勝。

第74分鐘，原本只有3次射門的哥倫比亞把握右側角球機會，由米納頭槌破門，1比0氣走塞內加爾，也間接幫了日本大忙。

(中時電子報)