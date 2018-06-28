遭逢困境堅強獨立 新二代榮獲2018總統教育獎

新北市雙溪高中國中部新住民二代應屆畢業生簡汶琪日前榮獲2018總統教育獎，移民署北區事務大隊新北市服務站祝賀。（葉書宏翻攝）

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新北市雙溪高中國中部新住民二代應屆畢業生簡汶琪日前榮獲2018總統教育獎，移民署北區事務大隊新北市服務站在獲知喜訊後，深感佩服她不被逆境所打倒的精神態度能夠鼓勵同在求學階段的莘莘學子，並立即與學校聯繫前往關懷訪視。

簡汶琪自小在一個三代同堂的大家庭成長，媽媽為來自越南的新住民，在國中八年級上學期，無預警離家出走，遭逢此家庭劇變下，她在課業上不但保持著努力學習的積極態度，課業段考始終維持前3名，對於班級事務也盡心幫忙，並參加各類校園及社區服務，如圖書館志工、敬老供餐服務。

簡汶琪參與才藝競賽，如新北市英文繪本比賽入選、8年級參加新北市英語話劇比賽（團隊）優等、防災教育繪畫比賽第1名、語文比賽寫字第1名、加入「台北愛樂種子」團隊等不勝枚舉，更獲選為班上的模範生。汶琪同學曾因家中狀況令她陷入低潮，但她持續勇敢面對並堅強獨立。

簡汶琪已直升雙溪高級中學高中部，她表示，自身所經歷的挫折，皆是生命中的養分及教師，對於獲得總統教育獎甚感高興，是對自己很大的肯定。未來希望能透過繁星計劃申請上大學法律系，並期望未來能以自身力量幫助處於弱勢家庭的人。

雙溪高中校長彭盛佐表示，簡汶琪是其他同學的榜樣，學校對於每位同學，不分其家庭環境背景，皆平等對待，同時灌輸予正面積極觀念，避免有特殊境遇之同學有被標籤化之感。

移民署新北市服務站主任林振智表示，簡汶琪在逆境中依然努力向上的表現，看見了勵志感人的故事，榮獲總統教育獎乃實至名歸。

(中時 )

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