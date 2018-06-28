存在與不存在的城市　周書毅以舞蹈直探生存本質

2018年06月28日 23:31 中時 李欣恬

編舞家周書毅作品《Break ＆ Break！無用之地》，以舞蹈和影像記錄兩岸四地的廢墟、城市邊陲地帶風景。圖為他在首爾以水泥覆蓋山坡綠地的斜坡上跳舞，反思城市文明背後，帶來的是環境破壞與綠地消逝，透過舞蹈和當下的地景對話。（周書毅獨立製作提供）

編舞家周書毅作品《Break ＆ Break！無用之地》，以舞蹈和影像記錄兩岸四地的廢墟、城市邊陲地帶風景。圖為他在充滿高樓大廈的香港城市邊緣地帶跳舞，試圖伸展身軀，使之與高樓齊高，透過舞蹈和當下的地景對話。（周書毅獨立製作提供）

當文明古城遇上經濟發展，人們需要付出哪些代價？台灣編舞家周書毅耗時4年，遊走兩岸四地和韓國首爾，造訪山西大同市、北京、香港、雲南大理、廣州等地，在各城市廢墟、邊陲地帶跳舞，透過舞蹈和當下的地景對話，共拍攝一百多段錄像作品，集結而成錄像作品《Break & Break！無用之地》。

周書毅表示，在大陸導演周浩紀錄片《大同》裡，記錄山西大同市為發展文明，而將50多萬人口遷出，耗資上百億，以人工的方式重建古城和護城河，企圖發展商業觀光，但中途面臨市長換人，一度歷經爛尾樓，也使得當地人民無所適從，引發他關注而親自造訪，和當地居民對話，並試圖以舞蹈和當地風景對話，記錄古蹟消逝的感傷，以及人工古蹟的衝突感。

周書毅表示：「從表面上看來，是為了尋求進步和發展，但是從結果看來，終究是太過貪婪的緣故，人們因而為此付出代價。」

大同市曾是古代絲路行經地點，也是以煤礦著稱的城市，周書毅表示，煤礦沒落之後，當地為發展觀光和娛樂事業，試圖蓋回一座古城，當他在新建的古城區跳舞，一邊是人工古蹟，一邊是等待進駐的商店街，令他感觸良多。

「我和一個正在掃地的伯伯聊天，他是以前住在古城裡的人，順應政策而被遷到外面居住，現在他回到這塊他以前所居住的土地工作，他告訴我，不管如何，日子還是得過，外頭工作不好找，這是好不容易才找到的一份工作，即使在自己以前所居住的地方掃地，感覺很奇特，但他沒有選擇，只能順從和接受。」

周書毅也到山西未蓋完的劇院跳舞，在巨大的水泥柱下，他顯得身形渺小，他表示：「這種消耗許多資源，興建到一半的工程、淪為蚊子館的狀態，我認為這不只是當地的現象，而是世界各地正在發生的事，人們為了擴張慾望，所付出的代價真是太高了。」

此外，在台灣台東海濱公園旁，有一座由李姓榮民耗費一生心血所搭建的「小白屋」，特殊的拼貼風格有如台版「移動城堡」，同樣帶給周書毅創作的力量。

周書毅表示：「他花了那麼久的時間蓋自己的家，一層層地砌上去，上面充滿了他的回憶和對生活的想像，在面對環境變遷時，仍然堅持自己所想要的生活，令人動容，也讓我想到身而為人，存在這世界上的意義是什麼？經濟發展與人文之間的平衡點在哪裡？」

周書毅表示，當他在小白屋前跳舞時，思考一個弔詭的問題，「假如不是因為財團打算在這裡蓋飯店，而拆掉周邊房子，我們永遠也看不見小白屋的這一面牆；但卻也因為財團要在這裡蓋飯店，這間美麗的房子，很可能會因此而消失。」

小白屋的主人李先生現已過世，周書毅回憶，當時在房子前跳舞、拍攝畫面時，小白屋的主人還無意間出現在後頭，「當時我過去和李伯伯聊天，他很自在地蹲在房子前，看我跳舞，我也模仿他的動作，形成有趣的對比。」

周書毅畢業於台藝大舞蹈系，曾以作品《1875拉威爾與波麗露》登上國際舞台，獲英國「沙德勒之井」第一屆網路編舞大賽首獎。

周書毅表示，作為一名藝術家，他試圖透過舞蹈，記錄現下的環境，並提出思考，但並不批判。當他在香港觀察到許多人工填地、建造高樓的現象，也試圖以舞蹈回應地景，只見他隨著鏡頭遠近，身形也忽大忽小，對照一旁的高樓大廈，形成強烈的對比。

《Break & Break！無用之地》將於6月29日到7月1日在台北空場播映，周書毅也將隨現場環境和影像動態跳舞。

(中時 )