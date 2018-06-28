軍力更強！伊朗年底部署2艘自製驅逐艦

2018年06月28日 23:32 中時電子報 何宜玲

雖然伊朗軍隊實力在全球僅排名第22位，落後所謂的軍事大國很多，但是由於它位於海灣地區，比較注重海軍建設，因此也算得上是一個海軍大國。日前伊朗軍方宣布，預計今年年底將有2艘自製驅逐艦加入部隊，增添軍事實力。

#Iran's Army ( Artesh ) named his newest frigate " Dena " . it is the forth Iranian battleship that built in Moudge-class . it set to be inaugurated at end of October . #IRGC pic.twitter.com/vOvOGJcnPb — hadi🔎🕎✡️ (@Zolfegar12) June 23, 2018

根據《德黑蘭時報》(Tehran Times)報導，伊朗海軍司令汗札迪(Hossein Khanzadi)説，部隊很快就會有新的生力軍加入。「德納號」(Dena)國產驅逐艦，以及另一艘正在進行測試的「薩罕德號」(Sahand)都可能在今年秋末加入部隊服役。

「德納號」驅逐艦目前正由伊朗國防部海洋工業機構建造，它是波浪級(Moudge)艦艇的最新版本。預計將在10底完工，舉行下水儀式後，很快就會加入陸軍的海洋部隊。

但是，報導沒有具體交代「薩罕德號」驅逐艦的技術和作戰規格。

(中時電子報)