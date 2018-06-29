檢察官說法》熱戀洩露私密照 小心速食愛情的恐怖後果

2018年06月29日 00:01 中時電子報 呂承哲 文/台灣司法人權進步協會、編輯/

中央警察大學一名大四學生，透過手機軟體認識了被害女子，2人雖各自有男女朋友，但經幾次約會後，仍發生性行為，該名警大生甚至拍下女子多張裸照及影片，雙方原本講好，照片及影片只能私下欣賞，不能任意外流，但警大生疑因日久生情，要求被害人當女友遭拒後，竟將不雅照片透過臉書，散布給被害女子之男友及兩名閨密，被害女子擔心身敗名裂因而報警，經警持搜索票前往警察大學學生宿舍搜索，果真在該警大生電腦內，找到相關照片及影片，被警方以強制及妨害秘密等罪函送法辦。警大隨即開除該名學生之學籍、勒令退學，該警大生更將面臨學校追討4年學雜費和官司訴訟。

●法理分析

現代社會因為網路發達，資訊容易取得，凡事講究速成，連愛情也是如此，透過網路或社群，人們可以很輕易的發展一段戀情，但當愛已成往事激情不再而走上分手一途時，理性的分手哲學，卻是速成愛情底下被極度忽視的課題，人們處理分手的手段及情緒，經常失去了理性及同理心，取而代之是報復與毀滅，於是乎衍生了許多社會事件，「恐怖情人」一詞，不斷地在社會新聞中出現。恐怖情人不只是肢體暴力或直接剝奪生命的殺害，上開新聞所載散佈對方裸照或性愛影片之行為，亦屬恐怖情人之類型，或許一時之間，滿足了報復之快感，但隨之而來的民刑事責任，恐怕是被仇恨佔據整個心思的行為人，所未加思索及衡量的。因此，想藉本文提醒大家千萬不可誤蹈法網：

首先，行為人所持有對方之裸照或性愛影片，如果是以偷拍之方式取得，就偷拍之行為，依刑法第315條之1：無故以照相、錄影竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位之規定，將被科以最重本刑3年以下有期徒刑之妨害秘密罪刑責。反之，若對方裸照或性愛影片之取得，是在雙方濃情密意時，對方知情之情形下所拍錄，或者根本是對方為取悅另一方所提供，因非無故取得，自無刑法第315條之1妨害秘密罪之問題。

其次，持有對方之裸照或性愛影片後加以散布，不管裸照或性愛影片是偷拍或得對方同意而取得，如所散布者有猥褻之內容，即可能構成刑法第235條第1項散布猥褻物品罪。但若所散布者係偷拍而取得之裸照或性愛影片，不論該內容是否猥褻？只要有散布行為，即可能構成刑法第315條之2第3項之散布竊錄內容罪，最重可處5年以下有期徒刑。

另在個人資料保護法（下稱個資法）制定後，裸照或性愛影片，因涉及自然人之特徵、性生活及社會生活等直接或間接方式可識別該個人之資料，依個資法第2條第1款之規定，係屬個人資料。故上開取得對方裸照或性愛影片之行為，不論是偷拍或得對方同意而取得，均屬個人資料之蒐集行為，取得後加以散布，則屬個人資料之利用行為。然依個資法第6條第1項規定，除了有該條項所列之各款情形，一般人對於有關「性生活」之個人資料，不得加以蒐集、處理或利用。因此，如果為了報復而散布對方之裸照或性愛影片，依個資法第41條規定，可處最重本刑5年以下有期徒刑之罪。

再者，取得對方裸照或性愛影片後加以散布之行為，除上開刑事責任外，民事責任上係屬故意不法侵害他人權利之侵權行為，依民法第184條規定，應負損害賠償責任，被害人得向法院提起侵權行為損害賠償訴訟，請求行為人賠償相當之金額，以填補所受損害，此金額視情節輕重而異，惟實務上高達6或7位數字之賠償金額均屬常見。想想一個衝動的報復行為，賠上的是入監服刑之人生污點，以及相當於一般受薪階級一年或好幾年收入之賠償，毀了對方也毀了自己，兩敗俱傷，實在得不償失。

最後要提醒民眾，即便在熱戀之中愛情再為濃烈，也不要輕易將自身之裸露照片交予配偶或親蜜愛人，更不要合拍所謂的性愛影片，因為一旦愛情沒了，戀情淡了，分手亂了，理智斷了，照片傳了，後悔慢了，受傷的還是自己，為何要讓自己處於此不堪之風險呢，您說是嗎！

（本文由協會會員台南地檢署檢察官柯博齡提供）

(中時電子報)