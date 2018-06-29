世足花絮》「辛普森家庭」預言來了！這2隊爭冠

世足花絮》「辛普森家庭」預言來了 這2隊踢進決賽？（圖/翻攝自 intangiable YouTube）

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中時電子報
Simpsons Portugal Vs Mexico（影/intangiable YouTube）

2018年世界盃足球賽戰況激烈，上屆世足衛冕軍德國，卻提早爆冷門輸給南韓，無緣晉級16強，讓許多人議論紛紛今年球隊變化巨大。最後究竟會由誰奪冠，成為熱門話題，有網友發現美國經典卡通《辛普森家庭》曾大膽預言葡萄牙墨西哥會爭冠，由於橋段和今年的賽況有些類似，因此被認為《辛普森家庭》又要來神預言啦。

《辛普森家庭》自1989年播出至今，因為卡通內容在2000年曾演出川普（Donald Trump）當選美國總統、1998年劇情演出迪士尼併購福斯、2004年提到玩具反斗城倒閉等，都在在2017年預言命中。神巧合讓許多人都樂於投入挖掘出辛普森家庭中所暗藏的其他預言。

現在，世界盃熱戰之際，有網友也嘗試在《辛普森家庭》裡找出蛛絲馬跡，赫然驚覺1997年播出的劇情片段中，葡萄牙和墨西哥在一場足球決賽遭遇，主角荷馬（Homer Simpson）說：「如果葡萄牙沒贏，我會死」。

這段劇情近日成為夯話題，不少網友起哄，深信這是在預言2018年的俄羅斯世界盃結局，雖然卡通內沒點名是在講2018年的世足賽，但其中有一段演出墨西哥球員與多名辣妹開泳池趴的片段，正好與墨西哥球員賽前遭爆舉辦性愛派對的新聞內容不謀而合，因此有許多網友開始腦補「這一定是神預言」，紛紛寄予高度期待，辛普森這次的預言再次成真就太神奇了！

(中時電子報)

《辛普森家庭》曾演過世足賽裡葡萄牙墨西哥會爭冠，其中墨西哥球員與多名辣妹開泳池趴的片段，正好與這次墨西哥球員賽前遭爆舉辦性愛派對的新聞一樣。（圖/翻攝自intangiable YouTube）

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