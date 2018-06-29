正妹捷運自備椅子被批「沒禮貌」網：公審別人又好在哪？

正妹捷運自備椅子被批「沒禮貌」網：公審別人又好在哪？(翻攝自 《爆料公社》)

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中時電子報

捷運上自備椅子到底行不行？一名網友今天在《爆料公社》發文，指責自備椅子坐捷運的女學生既擋路又危險，原PO提醒她卻被反嗆「怎麼樣？」讓原PO憤而PO網！沒想到網友們看到是個可愛的妹子，反串為她講話「自備椅子也不行喔」，覺得原PO短短的文章錯字一堆，教育才真的有問題；但有些網友認為，走道必須保持暢通，不能隨意坐下！其實已違反「大眾捷運法」，視嚴重性可罰1500到7500元不等。

原PO說道，「不知道現在的學生怎麼教育的，一上車就大大方方把她手上的黑色折疊椅打開直接坐，還聊得很開心。在市府站問她，妳不覺得很沒禮貌嗎？她竟然回我，怎麼樣？我就回說，你們的教育出了什麼問題嗎？」對於女學生不在乎別人眼光、依然故我的行為很不爽！

對此，網友認為不當下跟站務員說，回家PO文公審，比較有水準、有禮貌就對了？故意反串「自備椅子也礙到你？住海邊喔」、「以下開放報名當椅子」、「正妹這樣我沒意見，人家的美腿需要休息好嘛？」

但另一些人就事論事，覺得走道不是誰帶椅子都可以隨便坐！「台女進化了，恥度無極限」、「人很多連後背包都要拿在前面怕擠到人了，何況放椅子⋯」、「直接跟他說會被罰兩千保證直接收起來，老人就愛講一堆屁話」。北捷過去就表示，放置椅子於車廂會妨礙通行，已違反「大眾捷運法」，視嚴重性可罰1500到7500元不等。若發現乘客有類似情形，應通知站務員才能迅速勸導處理。

(中時電子報)

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