比漾廣場雲店1號試營運 訴求策展型溫度電商

2018年06月29日 02:56 中時 郭家崴

益康屋總經理蔡蕙玲（左起）透過瑞士引進的鍋具和神器，傳授料理訣竅給小廚娘Bonnie 5分鐘完成4道料理。（鄧博仁攝）

Superdry海洋度假風短T恤（男），比漾廣場雲店1號販售，原價2180元、特價1090元起。（比漾廣場提供）

B Bees玉桂蜜，比漾廣場雲店1號與實體店同步販售，網路價550元。（比漾廣場提供）

報導郭家崴

比漾廣場進軍電商成立「雲店1號」，27日起在YAHOO！奇摩超級商城試營運，是北台灣首家進駐的百貨，目標以分眾且深化的經營，打造電商市場另一種型態的「策展型溫度電商」，並以在地化、故事化、影像化、主題化、體驗化為經營策略。

秉持「人文、經典、好生活」的品牌核心價值，比漾雲店1號鎖定Home、Beauty、LifeStyle 3個主軸，比漾廣場董事長潘慧珍說：「不比價格和速度，而是訴求生活價值和土地故事的溫度。」

雅虎奇摩總經理蔡伯璟從小在永和出生，念秀朗國小、永和國中，對永和有深厚情感，因著超級商城「樂趣生活」理念與比漾廣場的「人文、經典、好生活」訴求不謀而合，讓經營9年的超級商城在高雄漢神巨蛋外，再與比漾廣場合作，「我們過往傾向跟品牌合作為主，會合作的百貨都是慎選。」

比漾雲店試營運期間將陸續匯集超過200個品牌、5000項商品，比漾廣場董事總經理周寶文表示比漾廣場不只走出雙和地區，透過24小時上線一舉打破時空限制，9 月初正式開站後，預計會有超過300個品牌、1萬5000項商品，年度目標業績3000萬元。

首波品牌除了SK-II、KOSE、KANEBO、SHISEIDO 東京櫃、益康屋、PHILIPS、GARMIN、MAISON PROMAX等館內重量級品牌；還有比漾廣場實體店尚未販售的品牌及商品，包括威寶家電、Howin HOME、Bissell、IRIS、Jo Malone、AIRLIGHT、SodaStream等。

9月份還會有益康屋在比漾雲店成立品牌旗艦館，接著比漾廣場實體店第3季家用區改裝後將成立「Home學堂」廚藝體驗區，陸續會安排不同名廚進行現場料理教學，並用LIVE直播的方式分享於網路，有如「名廚到你家」，實際透過「線上消費+實體體驗的模式，完成虛實通路互導。

另，獨創的「TOWN 368一城鎮一美好」專案，預計花7年深入台灣368個城市、鄉鎮，每周在比漾雲店及自有品牌「比漾咖啡、選物」虛實一起發表1個商品+1個故事，今年也計畫提撥每月專案銷售5%營業額，捐贈中華基督教救助協會-1919食物銀行。首發的南投縣魚池鄉玉桂蜜，同步有影片呈現（詳見https://youtu.be/mZ0q6W1X0Ao），預計每月推出一支影片。

此外，28日起至30日也與包豪氏集團首度聯手網路義賣，旗下Superdry、TOUGH Jeansmith、Salad、ANTONY MORATO等品牌，千件潮牌上衣3折起，所得金額扣除營業稅與運費將捐贈中華基督教救助協會1919食物銀行，提供給弱勢和急難家庭生活所需的食物包。

比漾廣場雲店7月17日前為歡慶上線，有不同購物回饋及同期間全站購物免運費，6月30日前美妝家用滿2000元現折200元，家電珠寶滿2000元現折100元；7月1日至10日全店Yahoo奇摩超級商城超贈點5倍送；7月11日至17日美妝滿3000元折扣碼現折100元。

(中時 )