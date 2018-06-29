總統都稱讚的香蕉米乖乖 這個通路獨家販售

家樂福挺蕉農！「香蕉米乖乖」、「香蕉戀汝」等產品即日起開賣。圖／業者提供

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原來只在旗山老街特定店才有的熱門零食香蕉米乖乖，在家樂福王俊超總經理(右)努力爭取下，與乖乖股份有限公司及旗山第三代蕉農郭泰呈(左)合作，6／28起全台家樂福獨家販售。圖／業者提供

日前香蕉價格暴跌，引起社會關注！為協助蕉農提高農產品附加價值，台灣50年的食品大廠乖乖，攜手高雄旗山新一代蕉農，合作推出市面上唯一的「香蕉米乖乖」，連總統蔡英文日前到旗山與蕉農座談時，率先嘗鮮後，盛讚好吃且有創意！

該款香蕉米乖乖，除了在高雄旗山當地老街販售，即日起更在全台家樂福限量獨家上市。據了解，家樂福通路配貨量僅900～1,000箱，且還有優惠價，預料將掀起一波搶購熱潮。家樂福表示，香蕉米乖乖一包52克，原價35元，特價30元，特惠從即日起至限量售完為止。

家樂福發言人蘇小真說，台灣香蕉品質具有外銷等級水準，家樂福除鼓勵農民加入產銷履歷與家樂福嚴選，更鼓勵農民邁向多元創意發展；她指出，香蕉米乖乖由台灣在地50年的食品大廠乖乖，攜手有香蕉王國美名的高雄旗山合作，這樣的創意特色產品，正是家樂福積極爭取獨家上架的最大動力。

此外，家樂福也推出由台農鮮乳廠與蕉農共同研發的新款保久乳「香蕉戀汝」，媲美韓國創下兩億五千瓶熱銷等級的香蕉鮮乳，從6月起在家樂福搶鮮上市。家樂福表示，該款保久乳採用台灣在地香蕉原汁15％果汁含量，超過50％乳含量，冷藏飲用風味迷人，一瓶200ml，原價28元，特價22元，特惠期間至7月21日止。

為進一步強化台灣香蕉特色產品，6月28日至7月4日，家樂福大直店特別設立「夏季香蕉專區」，展售香蕉米乖乖、香蕉戀汝、金蕉伯香蕉、皇族麻糬派餅、貝比瑪瑪香蕉米餅等國產蕉農多元的創意零食商品，希望更多企業與蕉農合作，與家樂福一起支持台灣農產品多元發展，創造雙贏。

(工商 )

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