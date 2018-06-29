自行車展未來將以電動自行車之研發創新能量出發 並恢復在三月舉辦以保有首發地位

2018年06月29日 06:40 工商 張佩芬

第31屆台北國際自行車展即將於2018年10月31日至11月3日於南港展覽館1館及台北世貿三館舉行，外貿協會與自行車公會昨（28）日傍晚召開記者會，說明未來將以電動自行車之研發創新能量出發，協助產業穩固全球自行車王國的封號，另明年起自行車展將恢復在3月舉辦，以保有首發地位。

自行車展名列貿協前三大展，該展過去是排在每年三月底舉辦，去年決定配合新年度自行車規格制訂時程， 將今年展出時間延到10月底舉辦；但又發現貿易商習慣在上半年下單，且年初舉辦正好新車登場，有實物可看，另國際上各大自行車展都是在上半年舉行，台灣原排在全年第一場具有首發優勢。

我國自行車在73個國家/地區之市占率皆名列前3名。而台北國際自行車展也建構在台灣具競爭力的產業供應鏈與產業聚落的基礎上，已成為全球前三大重要自行車專業展會，及引領產業發展趨勢的重要國際平台。

貿協秘書長葉明水指出，我國自行車業者經過多年的創新研發與致力於市場區隔，台灣自行車出口金額屢創新高，今年1月至4月的出口數據顯示，平均每台車出口單價已達588美元。另伴隨全球自行車產業的發展趨勢，我國電動自行車出口金額約1.13億美元，成長達55％，成為台北國際自行車展的展出新元素，平均出口單價來到1394.25美元，約新台幣42,285元。

自行車輸出業同業公會張蕙娟秘書長指出，全球自行車產業面對非常多的衝擊，而全球的新藍海-「電動自行車」已經成形，台灣的技術一向是在做中高端產品的研發和製造，必須快速因應產業變化，台灣產業必須依勢而行，不能等待商機過去，因此特於6月開常務理監事會，由12位常務理監事決議向貿協建議將展出時間調整回3月份展出。

葉明水回應公會的需求，表示貿協會秉持著與我國業者攜手合作的理念，與台灣自行車業者站在同一陣線，會順應國際情勢調整及產業的需要，然由於事涉展館場地、後續整體展覽宣傳作業的配套規劃，需要時間進行協調溝通，未來三年（2019至2021年）台北國際自行車展檔期調整為3月份為目標，以鞏固該展為亞洲地區首發的國際自行車專業展，公會也將全力配合貿協未來在展會上的規劃，攜手讓台灣自行車產業站在未來全球電動自行車浪潮的前端。

(工商 )