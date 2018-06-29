世足》比利時擊敗英格蘭 將與日本爭8強門票

2018年06月29日 04:01 中時電子報 盧品青

英格蘭門將阻擋不及，被比利時攻破大門。(美聯社)

世界盃小組賽的壓軸戰是由G組「紅魔」比利時對決「三獅軍團」英格蘭。由於賽前H組晉級球隊已定，G組第1將對上日本，第2要對上哥倫比亞。顯然比英都不想去啃日本這塊硬骨頭，導致此戰的精采度大為減色。最後比利時「不小心」攻進1球，以1比0打敗英格蘭。

兩隊的大將都沒有上場，英格蘭維持前兩役的3-1-4-2陣型，雙箭頭改為瓦迪(Jamie Vardy)、拉許佛(Marcus Rashford)。比利時也沿用之前的3-4-2-1，單箭頭改為巴舒亞伊(Michy Batshuayi)。兩邊可能都希望快點踢完，上半場結束後連傷停補時都沒有。

不料下半場開踢不久，英格蘭換下了後防大將史東斯(John Stones)，比利時亞努札伊(Adnan Januzaj)盤球到右路禁區，英格蘭兩名防守者來不及趨前，第51分鐘被亞努札伊起左腳直射入網！

有趣的是，比利時教練在進球之後沒有反應，兩國的球迷卻都很高興。比利時球迷想要打敗英格蘭，英格蘭球迷想要輸球，因為此戰如果踢和，仍舊是以吞牌較少的英格蘭為G組第1。

16強對戰組合至此全數出爐，3戰全勝晉級的比利時將對決日本，由英格蘭碰上哥倫比亞。儘管英格蘭沒有全力應戰，比利時終於在世界盃首度踢贏英格蘭。雖然日本不太好對付，不過以奪冠為目標的比利時也沒有理由去怕日本。

G組最後同時開踢的還有突尼西亞與巴拿馬之戰，上半場突尼西亞不幸出現烏龍球，意外以0比1落後。不過突尼西亞畢竟實力較強，下半場連踢兩球，最後以2比1獲勝。巴拿馬的首次世界盃之旅就此告終，3場全敗而且被踢進11球，不過他們對戰英格蘭時攻進了1球，足以榮歸故里了。

(中時電子報)