馬國鴛鴦應徵來台當詐騙車手 1個月內領百餘筆贓款

2018年06月29日 05:20 中時 程炳璋

鍾女（棕色長髮者）與關男（鍾女旁白衣男）在機場落網時一臉錯愕。（程炳璋翻攝）

警方點數關、鍾兩夫妻身上的新台幣千元鈔，兩人供稱是來台打工賺的工資。（程炳璋翻攝）

台南市警方28日深夜11時到桃園機場逮獲一對馬來西亞鴛鴦詐騙車手，會說中文的關姓（KWAN）男子與鍾姓（CHOONG）妻子兩人聽信小廣告招募，來台「旅遊兼工作」，聽指示在1個月內到各縣市提款機狂領百餘次，爽分「工資」共7萬多，28日晚間正要從桃園機場搭機返國，遭警方攔下逮捕。

台灣詐騙好賺，連外國人也來當車手分杯羹，34歲的關男在馬國的職業是司機，41歲鍾姓妻子則是服務生，兩人在當地小廣告看見在招募來台工作，20餘日招待食宿，只需到提款機幫忙提領金錢，就有工資可領，開心的應徵來台，且身上只帶回程的機票錢。

兩人6月4日入境台灣，隨即聽從電話指示到新竹、苗栗與台南各地提領贓款，每到一縣市，就有備好的飯店供他們免費食宿招待，關、鍾兩夫妻盜領贓款後，就依電話指示將錢放在某間廁所，其餘時間則到處遊玩。

等詐騙集團首腦通知「發工資」，夫妻倆則從提領贓款中直接抽走工資金額，餘額則依相同方式交付。

關、鍾兩夫妻來台南待了1周，就踏遍中西區、東區與北區的提款機，光在台南就盜領130餘次。卻不知警方已鎖定影像追查，查到兩人登記的下塌飯店，循線得知這對馬國夫妻準備在28日深夜11時搭機返國，專案人員直接到桃園機場堵人，在機場出境大廳及時逮捕兩人，破獲這組外籍車手詐騙案。

關男與鍾女落網後供稱只是來台應徵工作，不知違法犯罪，鍾女情急之下泣訴「那我們該怎麼辦?」。警方29日凌晨將兩人帶回台南，朝詐欺罪嫌調查偵辦。

(中時 )