《時來運轉》運彩報報 - 世足魔咒發威 淘汰賽如何投注

世足衛冕軍德國爆冷，成為媒體頭條。(美聯社)

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中時電子報

本屆世界盃冷門頻傳，但A至D組的出線球隊最終卻與大部份專家所預測的吻合，這表示強隊偶而會爆冷，但要搶走他們的出線資格仍十分困難。直到F組的德國中箭落馬，我們才赫然發現，原來衛冕魔咒才是最強大的，近5屆世界盃竟然有4支衛冕冠軍都在小組賽出局，而且無一倖免，全部墊底。

1998年冠軍法國，在02年小組賽1和2敗，進0球失3球墊底出局；06年冠軍義大利，在10年小組賽2和1敗，進4球失5球同樣墊底；10年冠軍西班牙4年後也作了苦主，小組賽2連敗成為史上最早打包的衛冕冠軍，最後一場小組賽戰勝澳洲只是安慰獎；14年冠軍德國，今年戰績1勝2敗，同樣不幸地墊底出局。

衛冕魔咒如此強大，必定有箇中緣由，大致可以歸納出以下幾點：1.戰術被破解，例如西班牙打遍天下無敵手的Tiki Taka被鐵桶戰和防反戰術擊敗，冠軍球隊的戰術肯定是別人研究的對象，如果沒有更多變化或改良，自然容易被對手找到破解之道。2.人員老化，冠軍陣容難免長期佔據國家隊主力位置，奪冠功臣即使已過巔峰，總教練仍少有敢大刀闊斧進行交替，如未能成功換血也容易造成主力和替補球員之間參與國際賽經驗的落差。3.偶然性，短期盃賽常會遇到意外，例如02世界盃的法國有核心席丹意外受傷缺席前兩場小組賽，最後一場強行復出仍無力回天。4.衛冕冠軍的進取心不如人，這從本屆的德國隊身上不難發現此問題，對南韓一役是必須贏的一場比賽，但仍慢條斯理，急死觀看的球迷。

以16強籤表來看，上半部比較難打，包括烏拉圭、葡萄牙、法國、阿根廷和巴西等爭冠熱門都在這一區，而下半部籤表則只有西班牙和克羅埃西亞兩支較熱門隊伍。球迷可記得2年前的歐洲國家盃？葡萄牙在上半部籤表只有克羅埃西亞和比利時兩支較強對手，但德國、義大利、西班牙、法國和英格蘭全在下半部籤表，結果葡萄牙在16強加時淘汰克羅埃西亞後，就一帆風順挺進決賽（比利時8強爆冷不敵威爾斯）。

以此狀況看來，下半場籤表是強隊較為容易突破的一區，西班牙、克羅埃西亞以及英格蘭，都較有機會可以打進4強甚至決賽，雖然現在賠率已經較低，但如果之前沒有買到，仍可趁機補單。

單場比賽方面，由於16強起採用淘汰制的方式，如果兩隊實力接近，通常都會比較保守；假如是實力有落差的組合，較弱的一隊更是會用鐵桶戰避免失球，再靠反擊尋求爆冷機會。因此小分(2.5球)與和局(或弱隊受讓勝)都是可以多考慮的選項，以2014世界盃為例，16強的8場比賽有7場小分5場和局；8強的4場比賽3場小分1場和局；2場4強賽1場小分1場和局；季軍戰循例開大分，決賽則是小分加和局。所以淘汰賽的16場比賽有12場小分，比例高達7成5；8場和局比例也有5成，絕對值得參考。

(中時電子報)

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