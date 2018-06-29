《時來運轉》運彩報報 - 美聯50勝三強豪 本季爭冠大熱門

2018年06月29日 05:09 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職棒球季進行近半，即將進入明星週轉折點，有3支強隊在這個時間點前已經奪下50勝以上，前景大為看好！本週就來評估他們的未來走勢。

3支表現亮眼的球隊分別是洋基(51勝25敗，勝率0.671)、紅襪(52勝27敗，勝率0.658)與太空人(52勝28敗，勝率0.650)。MLB全季每隊須進行162場賽事，能掌握6成勝率者多為強隊，換算成勝場數也會落在單季大約百勝的重要關卡，這三隊在明星賽前就達到里程碑目標的半程，戰力所反映出的戰績可謂極為強勢！

我們再來詳加檢視一些相關數據：3隊無獨有偶主客場戰績毫無破綻都能穩穩抓牢，對戰同區球隊的賽事也是力壓競爭者；如果真要挑弱點：紅襪對戰美中隊伍與左投手較吃不開，太空人遭遇美東列強相對弱勢，是彩迷在觀察賽程與先發投手時可以注意的點。

大聯盟當前3大豪強戰績領銜的關鍵應該就在打擊！太空人與紅襪以團隊0.264的高檔打擊率並列聯盟第1，洋基則轟出125發全壘打遙遙領先其他29隊。理所當然，3隊的總得分正是目前排行榜前3傑。以目前他們陣容幾乎全員健康，替補人力充足，且球員經驗正值巔峰的情況來看，絕對會是本季總冠軍的大熱門。

除了冠軍投注可持續加碼這3支球隊外，遇有他們碰到戰績貧弱球隊的比賽，也很適合買「大」和「讓分」過盤兩種玩法，長期追蹤有機會穩定賺取獎金！

(中時電子報)