《時來運轉》運彩報報 - 前進世籃之路 中華英雄關鍵戰役

2018年06月29日 05:19 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

世界盃籃球資格賽即將到來，中華隊將於6/29(五)19:00力抗菲律賓、7/2(一)19:00迎戰日本，資格賽同為B組的澳洲與菲律賓已經確定晉級次輪，最後一個名額將由中華與日本爭奪，中華接下來的兩戰至關緊要，只要拿下其中一場勝利即可出線。

中華隊與菲律賓最近一次交手是去年11月，最終比數90:83中華在菲律賓主場以7分之差惜敗，中華隊三分外線發揮較佳，全場24投9中37.5%的三分命中率優於菲律賓22投6中的27.3%，但是論禁區表現菲律賓全隊46個籃板以及10個火鍋輾壓中華的37籃板1火鍋，菲律賓擁有前NBA球星布拉契(Andray Blatche)坐鎮籃下造成中華隊很多麻煩，週五之役中華隊想要在主場獲勝絕非不可能的任務，只要發揮水準之上的命中率補足禁區的劣勢，誰勝誰負還是未定之天。

最令大家期待的是上場因傷缺陣的菲律賓人氣後衛羅密歐(Terrence Romeo)週五將傷癒歸隊，如何限制羅密歐的表現將會是中華王牌後衛陳盈駿的首要課題，羅密歐得分爆發力較強、陳盈駿則組織能力更為出色，亞洲兩大頂尖後衛對決球迷保證大飽眼福！

中華與日本今年二月在橫濱激戰，最後中華以1分之差險勝日本，下周一兩軍再次交鋒中華隊必須繃緊神經了！因為據傳日本大舉補強主力陣容，歸化211公分的洋將費澤克斯(Nick Fazekas)又徵召效力於美國NCAA一級球隊的混血黑人前鋒八村壘，費澤克斯腳步靈活手感極佳、八村壘體能勁爆對抗性好，兩人的加入讓日本戰力整個提升了一個檔次。

中華隊本次組成最強陣容，籃協邀請了曾文鼎、楊敬敏、胡瓏貿、陳盈駿、劉錚和周儀翔等6位征戰CBA好手歸隊，配合禁區悍將『新台灣人』戴維斯以及熱情的主場球迷，相信無論是傳統強隊菲律賓還是「日本2.0」，中華隊都沒有在怕的！

(中時電子報)