全台烤蕃薯 北市體感42度 ！菲律賓熱低壓恐成颱

2018年06月29日 05:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

熱熱熱！這幾天全台如烤蕃薯，繼昨日台北飆出37.8度後，今（29日）依舊是高溫延續，氣象局已針對台北市發布高溫橙色燈號，體感溫度上看42度，另針對新北、花蓮、台東發布黃色警示，有連續出現36度高溫的機率。此外，在菲律賓東方海面有一熱低壓，其於今日發展成颱風的機率高，如若形成，將是今年第7號「巴比侖」。

氣象局今（29日）針對台北市發布高溫橙色燈號，體感溫度上看42度，另針對新北、花蓮、台東發布黃色警示，有連續出現36度高溫的機率。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天南方雲系北移，台灣南部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門、馬祖大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，今日西半部高溫為35度，低溫為26度！台北盆地、花東縱谷則容易出現36度左右的高溫。今天紫外線指數為過量到危險級，外出最好做好防曬工作並適時補充水分。

此外，今天西南風影響，台灣北部海面平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請注意。今日下午起台灣東南部海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級，船隻請注意。

值得注意的是，菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓行成，目前向西北緩慢移動，氣象局不排除有發展為輕度颱風的趨勢。如若形成，將是今年第7號「巴比侖」

至於民眾關心的空氣品質，據環保署空氣品質預報顯示，今日北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級，雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區、澎湖、金門及馬祖為「良好」等級。

(中時電子報)