台灣乾旱恐「水耗竭」？水利署： 水未來供應無虞

2018年06月29日 06:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球氣候異常，今年台灣少雨、梅雨遲，去年下半年後全台降雨偏少，加上今年春雨少、梅雨遲到，造成南部地區超過10個月無明顯降雨！有媒體以「水耗竭」報導為題，分析台灣水情與未來，對此水利署表示，水資源建設管理全面展開，確保各項用水未來供應無虞。

近年氣候異常已在全球各地發生嚴重水旱災，為因應氣候變遷可能造成影響，行政院去年11月已提出開源、節流、調度及備援四大穩定供水策略，搭配水庫清淤及精緻水資源管理，將可穩定各項用水。

水利署表示，穩定供水各項工作均已加大力道積極落實，目前提升石門水庫防淤能力的阿姆坪防淤隧道及提供彰化及南投用水的鳥嘴潭人工湖都已經在今年開工，另外，今年雲林湖山水庫可以蓄水到滿水位、高雄鳳山溪再生水廠每日供水2.5萬噸、高屏溪增加完成10萬噸伏流水；另預計於明年將可順利完成台南高雄水源聯通工程達到每日20萬噸及板新二期計畫，更可達成新北巿主要地區可以飲用翡翠水庫水源，透過新增水源及提升區域調度能力，穩定供水效益將明顯呈現。

水利署指出，開源節流須雙管齊下同步執行效果才會加倍，所以同時加速辦理自來水減漏工作，將從106年底15.3％降到120年10%，而從今年4月1日開始，已規範市面上只能販售具省水標章的馬桶及洗衣機；另外，工業用水大戶將要求強化水循環再利用，用水回收率由70%提升至80%；至於農業節水部分，已透過老舊圳路改善及推廣省水灌溉等多種方式，提升農業用水效率。

有關專題報導提到應加速興建水庫增加供水建議，已納入穩定供水方案之開源策略項下積極推動，近期包括已完成湖山水庫、桃園中庄調整池及台南曾文水庫水位蓄升，總計增加超過1億立方公尺蓄水容量，目前正加速辦理南投鳥嘴潭人工湖及台南白河水庫更新改善工程，可有效增加供水能力；另供應基隆及新北地區的雙溪水庫及中部地區的天花湖水庫亦已納入前瞻基礎建設計畫項下，將持續與地方溝通取得共識後積極推動，並導入生態檢核及公民參與機制，設計工法上因地制宜考量，以保育生態。

水利署指出，水庫庫容維持及清淤工作亦為政府當前重要工作，在前瞻基礎建設計畫除已編列水庫集水區保育工作外，從淤積源頭進行治理及改善外，除今年剛完工曾文水庫防淤隧道外，也積極辦理台南南化水庫防淤隧道及石門水庫阿姆坪防淤隧道，強化水庫防淤能力。另外，水利署正依據「水庫庫容有效維持綱要計畫」，推動水庫整體防淤行動方案，在全臺13座主要供水且淤積率較高之水庫，採取上游集水區保育治理減少泥砂產量，中下游庫區透過水力排砂、抽泥、陸挖及多元化利用，到下游泥砂回歸河道等方式，進行流域整體清淤治理，希望能在民國120年達到淤積零成長的目標。

因應氣候變遷帶來極端降雨及可能造成的供水風險，政府對解決水資源問題已有前瞻策略、完整規劃，並積極推動各項建設及管理工作，全力確保各項用水無虞，去年起長達十個月有限的雨量，仍能妥善調度穩定供水，證明開源、節流、調度及備援措施四大措施為解決水資源問題的有效策略。

(中時電子報)