水工模型＋大數數！萬里漁港漂砂問題將有解

萬里漁港以水工模型作為設計依據。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
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科技始終來自於人性！透過水工模型＋大數數，讓台灣建設、生態更美好！新北市漁業處為解決萬里漁港泊區靜穩度及漂砂問題，於107年5月2日委託國立海洋大學進行萬里漁港東外堤水工模型試驗，後續就試驗結果提供相關資訊，以作為後續工程設計之依據，並提升工程設計之精準度，使未來的漁港設施設計能更因應周遭大自然環境的變化。

萬里區漁會表示，萬里漁港在東北季風及颱風季節時，港區內因受到波浪影響，使得泊地靜穩度不佳；另外萬里漁港位於翡翠灣沙灘南端，西側緊鄰瑪錬溪口，海裡漂砂受波浪影響易淤積漁港航道及外泊地。以往解決方式多為增加消波塊或是加長防波堤因應，但僅能稍解上述問題的嚴重程度，並未能找出徹底治本的辦法。

因此本次委託海洋大學，就是以科學方式來找出一勞永逸的治本之道，除了透過程式模擬外，更藉由水工模型試驗來提升工程設計的依據。水工模型試驗之原理，就是將現場觀測到的自然環境條件（如海流流速、地形變化……等），在實驗室內重新還原實況，並將漁港相關設施（如防波堤、碼頭、泊區……等）依比例縮小置於模擬環境中，藉此模擬出港區周遭之水理現象，並從中找出合適的問題解決方案。

新北市漁業處表示，過往在設計漁港設施時，多僅是利用數值模擬來計算出波浪對漁港的影響，但這些參數往往無法完整呈現大自然對漁港所造成的影響。而透過水工模型試驗，可具體呈現海域波浪之變化，如瘋狗浪、離岸流、漲退潮……等，並真實模擬這些變化對於漁港設施構造物以及近岸處所造成的變化，此除能降低理論假設的漏洞外，也能彌補數值模擬時的細節疏失。

漁業處為了使未來設置之漁港設施能更加因應漁港周遭的環境變化，藉由水工模型試驗來模擬海浪、漂砂對於漁港之影響，企圖能找出一治本之道以作為後續港區設計時的依據，並能藉此規劃出更為適當的解決方案。

(中時電子報)

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