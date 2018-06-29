6／29三大報頭條要聞

2018年06月29日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●軍人年改力拚7月1日上路，國防部於25日開始寄送20萬份「退俸重新計算通知函」，首批6萬份中錯誤百出，且數量驚人！許多退伍軍人向藍委投訴，不是姓名錯、就是官階錯，服役年限也寫錯。軍改還沒上路就狀況連連，國民黨立委呂玉玲批評這已經是「天下大亂」的開始。

●世足賽H組最後兩戰日本對波蘭、哥倫比亞對塞內加爾，日、哥、塞三搶二。結果波蘭1比0勝日本，哥倫比亞1比0勝塞內加爾，哥國2勝1敗、積分6分，以分組第一晉級。日、塞1勝1和1負、積分4分，對戰平手、淨勝球都是0，一路比到公平競爭積分的紅黃牌數，塞隊6張黃牌、日本4張，由日本晉級，相隔8年第3度打進16強，驚險保住亞洲希望。反觀塞內加爾淘汰後，也中斷非洲自1986年起連8屆進16強的紀錄。

●大陸東南衛視記者葉青林駐台近10年，本月突遭我方以製造假新聞為由拒絕其駐台申請，此違背民進黨黨綱中明列「保障新聞自由」之舉，連綠營內都看不下去，強調與新聞採訪自由有所抵觸，而且以「假新聞」為由拒絕記者採訪，更有事先新聞審查、造成寒蟬效應疑慮。

●年改7月1日上路，繼金門縣、花蓮縣等地方政府提出釋憲案後，新北市府28日也以地方政府名義向司法院提出年改釋憲案，協助捍衛公教人員權利，成為六都中第一個提出的。新北市府法制局長黃怡騰說，蔡政府片面推動年改，不顧廣大公教人員退休後生存權益，已違反信賴保護、法律不溯及既往、比例與平等三大原則。

◎旺報

●大陸東南衛視記者葉青林駐台採訪資歷近十年，本月突然遭我方以製造假新聞為由拒絕其駐台申請，此違背民進黨黨綱中明列「保障新聞自由」之舉，連綠營內都看不下去，強調與新聞採訪自由有所牴觸，而且以「假新聞」為由拒絕記者採訪，更有事先新聞審查、造成寒蟬效應的疑慮。

●一位從大陸深圳來台的自由行女性旅客，27日搭機到桃園機場被移民署官員約談。接待這名旅客的台灣業者表示，移民署官員先是質疑旅客財力造假，又問對方有沒有房產。對方出示房產證明後，官員又說「大陸有房不代表什麼」。接待業者問官員面談結果，官員表示「有放人還想怎樣……」，然後掛電話。

●俄羅斯世界盃F組賽事中，沒人想過，南韓隊能給衛冕冠軍德國隊製造什麼麻煩，很多人也對南韓隊在世界盃的潰敗習以為常。但南韓大爆冷以2：0踢垮上屆冠軍德國隊。南韓的勝利，兩岸卻是反應冷淡，未有太多報導，甚至連中超外援金英權在對戰中踢進一球，結果是否續留恆大都仍是未知數。

●大陸「新零售」發展腳步加速，其年均包裹量甚至上看10億件，看準物流需求缺口大增，阿里巴巴、騰訊、京東三大互聯網巨頭紛紛搶進無人配送系統。其中，京東推出的智慧配送機器人已經正式在北京營運。業內人士指出，三大巨頭布局智慧物流產業，恐將讓原本穿梭大街小巷的「快遞小哥」面臨新一波的失業潮，對大陸物流業的衝擊值得注意。

◎工商時報

●新台幣匯率昨（28）日重貶1.32角，一舉踢破30.5元整數關卡，創下近1年以來的新低價位，國際資金持續匯出，雖對上市櫃股價造成影響，但今年首季飽受匯損影響的公司不僅回沖有望，第2季還可能出現匯兌收益，以外銷出口為導向的電子族群及美國概念股獲利程度最高。

●貿易戰轉向貨幣戰，亞幣競貶潮步步進逼！交易員指出，中國人行放手讓人民幣貶值，帶動主要亞幣紛紛跟進，新台幣28日也不落人後，盤中就直接貶破30.5元關卡，尾盤更重挫1.32角，收在30.586元的一年低點。

●外媒報導指出，聯發科有機會取代英特爾，以數據機（modem）晶片攻入蘋果iPhone供應鏈當中，對此傳言，聯發科表示不予評論。

●據美國財經網站CNBC周四報導，美國與中國大陸的貿易和投資關係惡化，進一步澆息大陸企業收購美國公司的興趣，大陸轉而將收購目標鎖定歐洲企業。

(中時電子報)