獨家》首家「隱祕餐桌」 台中JL STUDIO換菜表「新」情

不必動手剝殼拆蟹就能享受排名「新加坡十大必嘗美食」之首的〈星洲辣炒螃蟹〉。〈海南雞飯〉如何「華麗變身」以精緻法菜的形色味魅惑吃貨、挑逗味蕾？
全台第一、也是唯一的「新加坡當代料理」餐廳，同時也是台灣第一家得到亞洲〈Secret Tables隱秘餐桌〉認證的台中〈JL STUDIO〉，最近全面更新推出新菜單，食饕或吃貨除了可以看到並嘗到以高檔食材結合精緻法菜廚技演繹的〈星洲辣炒螃蟹〉、〈蝦麵〉、〈蠔煎〉、〈海南雞飯〉等新加坡與娘惹美味，連〈Roti〉、〈Dosa〉與〈Bandung〉等印度與馬來的街頭小食，也全都有了「時尚新表情」。
為表達戀家與熱愛土地的情懷，以精緻法菜廚藝詮釋「家鄉味」或「在地味」，已蔚為國際餐飲業界的新食尚。愈來愈多的新銳主廚以這樣的料理哲思企圖搭上「愈在地愈國際」的列車，並藉此建立個人料理的風格Style，希望在食壇「找到一個位子」，進而「被看見」、被喜歡，進而朝名廚目標築夢。
於是，定位高檔的「和魂法菜」、「韓風法菜」，甚至 「泰味法菜」陸續在美食圈崛起，有些廚界新秀並因此躋身「亞洲50大」餐廳排行榜，甚至在〈米其林指南〉中摘星。〈JL STUDIO〉就是一家以同樣概念設計菜單的當代新加坡料理（Modern Singapore Cuisine）餐廳，也是台灣第一與唯一一家以精緻法菜廚藝演繹新加坡菜餚風味的餐廳。
〈JL STUDIO〉的主廚Jimmy林恬耀，老家在新加坡，餐飲廚藝學校畢業後，他曾先後在〈French Lundry〉、〈Per Se〉、〈NOMA 〉，以及新加坡瑞士史丹福飯店內的〈Equinox〉餐廳歷練，奠定紮實法菜廚藝基礎。2007年Jimmy來到台灣發展，認識了現在的太太故決定留在台灣發展，他在台中著名的〈樂沐〉餐廳升上了執行主廚，7年後他加入台灣（不是日本）星野集團，老闆賞識其才華以他的英文名加上中文姓開設了〈JL STUDIO〉餐廳。
〈JL STUDIO〉餐廳開業不久，Jimmy的菜立即受到了許多食饕的賞識，並得到了亞洲新興特色風格聯膃組織〈Secret Tables隱秘餐桌〉認證，成為台灣第一個得到該認證的餐廳。目前全亞洲9個國家僅有20家餐廳得到〈Secret Tables〉認證。
〈Secret Tables〉創辦於歐洲，該組織來到亞洲尋找亞洲與風格特色的餐廳，想要成為該聯盟的會員，不是靠「有名」，或者類似「兄弟會」般的由主廚「相互取暖式」彼此追捧推介。成為聯盟會員的主要標準是：有別的地方吃不到的獨特料理，同時具備可持續性、合理工資和雇用當地年輕人等核心價值。另外則是，主廚必須對自己的工作感到自豪，並提供當地、當令食材烹製的創意美食，展現亞洲風味的真正精髓。
Jimmy就是一個對料理充滿無可救藥熱情的料理職人，他烹調演繹的一道道菜餚，「味道非常新加坡，形色呈盤卻似當代精緻法菜」，好吃、好看且獨特。更重要的是：全台唯一，別的地方吃不到。
新加坡本就是個民族小熔爐，華人、印度人與馬來人共同生活，使得當地飲食充滿多元姿采，Jimmy這次推出的新菜單即兼容並蓄了華人、馬來人與印度人在星洲發展的美味，以及星洲獨有的「娘惹美食」風味。尤其是，星洲料理中不少菜餚源於福建、廣東早年移民南洋的華人，透過Jimmy的解構與重組，舉凡〈肉骨茶〉、〈海南雞飯〉、〈蠔煎〉與〈蝦麵〉等，都有了新的「表情」。此外，如〈Roti〉、〈Dosa〉、〈Ambon〉，以及〈Gado Gado〉或是〈Bandung〉等印度或馬來常民美味，在Jimmy的巧思與巧手演繹下，以都以Fine Food的形態升了級。這樣的餐廳、這樣的菜，不僅獨特，更是稀有，我好希望他是開在台北…。
(工商 )