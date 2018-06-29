獨家》首家「隱祕餐桌」 台中JL STUDIO換菜表「新」情

2018年06月29日 07:31 工商 姚舜

為了表達新加坡獨有的「娘惹文化」，Jimmy用綠咖哩醬將糯米漿染綠扣模作成蜂巢餅，再用香菜和紅蔥頭作成綠色漿點綴提味。（攝影／姚舜）

這不是Pocky，而是〈Porky〉，Jimmy將新加坡豬肉乾、鹹豬肉與奶油混合作醬，沾附在棍杖餅乾上，幽默訴說他兒時吃零嘴的記憶。（攝影／姚舜）

為了讓食客「優雅的吃星洲辣炒螃蟹」，Jimmy用蝦油和蟹油煎炸饅頭舖底，上面再托著用星洲辣醬炒的蟹肉，最上層的馬糞海膽則是用來取代傳統炒蟹中的炒蛋，吃來風味更濃郁集中。（攝影／姚舜）

〈Dosa〉是印度傳統街頭小吃，Jimmy將之「迷你化」，並搭配用紅咖哩提味且用坦都里手法烤製的豬頸肉，最後淋鳳梨莎莎醬和香草，傳遞星洲多元民族的飲食文化。（攝影／姚舜）

Jimmy說自己超愛吃扁扁的印度煎餅〈Roti〉，所以他用兩種麵糰混合發酵自製這種在星馬非常受歡迎的常民美食。（攝影／姚舜）

在〈JL STUDIO〉享用〈Roti〉，可以搭配綠色的薄荷優格醬，或是黃色的菠蘿蜜咖哩醬享用。（攝影／姚舜）

新加坡街頭美食〈蠔煎〉與台灣的〈蚵仔煎〉很像，但前者不勺芡且煎得較乾，Jimmy用熊本生蠔、有機雞蛋與陳年老菜脯演繹星馬常民美食，且呈盤優雅、形色味皆升級。（攝影／姚舜）

口感細滑如絲的雞肉，用是用鮮濃雞湯熬煮後外層再勾了一層薄薄的米漿，碗內以薏仁取代米飯增加口感，這道菜想傳遞的是〈海南雞飯〉的味道。（攝影／姚舜）

新加坡的〈蝦麵〉與台南〈擔仔麵〉系出同源，都是福建常民美味，〈JL STUDIO〉主廚Jimmy將這道菜「解構」重組，以用參峇醬提味炙燒的澎湖明蝦搭配用天使細麵炒製的櫻花蝦麵呈現，味道好極了。（攝影／姚舜）

〈柴燒安格斯牛小排〉上桌時在客人面前直接煙燻賦味，滿室盡是煙燻香。（攝影／姚舜）

搭配柴燒牛小排的Side Dish，有用黑胡椒炒的牛肚、牛舌、牛筋和牛骨髓，以及竹筒香料飯。（攝影／姚舜）

前甜點（pre-dessert)是用巨蜂葡萄作的Sorbet和晶凍，上桌時並會噴上覆盆子果醋增香。（攝影／姚舜）

餐後主甜點是用煙燻椰子殼盛裝著椰子冰沙和椰子奶酪，以及醃漬過的椰子肉，十足的南洋風味。（攝影／姚舜）

〈Bandung〉在新加坡是一種用淡奶和玫瑰露調製的人氣飲料，Jimmy將味道「封」在白色巧力球中呈現，呈盤搶眼吸睛。（攝影／姚舜）

用放了粉紅胡椒木盅盛裝上菜的巧克力，內有覆盆子與紅胡椒的味道，香甜酸辛辣交織。（攝影／姚舜）

台中〈JL STUDIO〉主廚Jimmy林恬耀以法菜廚藝詮釋新加坡味道，每道菜背後都有故事。（攝影／姚舜）

台中〈JL STUDIO〉是全台第一家得到〈Secret Tables〉認證的餐廳。（攝影／姚舜）

不必動手剝殼拆蟹就能享受排名「新加坡十大必嘗美食」之首的〈星洲辣炒螃蟹〉。〈海南雞飯〉如何「華麗變身」以精緻法菜的形色味魅惑吃貨、挑逗味蕾？

全台第一、也是唯一的「新加坡當代料理」餐廳，同時也是台灣第一家得到亞洲〈Secret Tables隱秘餐桌〉認證的台中〈JL STUDIO〉，最近全面更新推出新菜單，食饕或吃貨除了可以看到並嘗到以高檔食材結合精緻法菜廚技演繹的〈星洲辣炒螃蟹〉、〈蝦麵〉、〈蠔煎〉、〈海南雞飯〉等新加坡與娘惹美味，連〈Roti〉、〈Dosa〉與〈Bandung〉等印度與馬來的街頭小食，也全都有了「時尚新表情」。

為表達戀家與熱愛土地的情懷，以精緻法菜廚藝詮釋「家鄉味」或「在地味」，已蔚為國際餐飲業界的新食尚。愈來愈多的新銳主廚以這樣的料理哲思企圖搭上「愈在地愈國際」的列車，並藉此建立個人料理的風格Style，希望在食壇「找到一個位子」，進而「被看見」、被喜歡，進而朝名廚目標築夢。

於是，定位高檔的「和魂法菜」、「韓風法菜」，甚至 「泰味法菜」陸續在美食圈崛起，有些廚界新秀並因此躋身「亞洲50大」餐廳排行榜，甚至在〈米其林指南〉中摘星。〈JL STUDIO〉就是一家以同樣概念設計菜單的當代新加坡料理（Modern Singapore Cuisine）餐廳，也是台灣第一與唯一一家以精緻法菜廚藝演繹新加坡菜餚風味的餐廳。

〈JL STUDIO〉的主廚Jimmy林恬耀，老家在新加坡，餐飲廚藝學校畢業後，他曾先後在〈French Lundry〉、〈Per Se〉、〈NOMA 〉，以及新加坡瑞士史丹福飯店內的〈Equinox〉餐廳歷練，奠定紮實法菜廚藝基礎。2007年Jimmy來到台灣發展，認識了現在的太太故決定留在台灣發展，他在台中著名的〈樂沐〉餐廳升上了執行主廚，7年後他加入台灣（不是日本）星野集團，老闆賞識其才華以他的英文名加上中文姓開設了〈JL STUDIO〉餐廳。

〈JL STUDIO〉餐廳開業不久，Jimmy的菜立即受到了許多食饕的賞識，並得到了亞洲新興特色風格聯膃組織〈Secret Tables隱秘餐桌〉認證，成為台灣第一個得到該認證的餐廳。目前全亞洲9個國家僅有20家餐廳得到〈Secret Tables〉認證。

〈Secret Tables〉創辦於歐洲，該組織來到亞洲尋找亞洲與風格特色的餐廳，想要成為該聯盟的會員，不是靠「有名」，或者類似「兄弟會」般的由主廚「相互取暖式」彼此追捧推介。成為聯盟會員的主要標準是：有別的地方吃不到的獨特料理，同時具備可持續性、合理工資和雇用當地年輕人等核心價值。另外則是，主廚必須對自己的工作感到自豪，並提供當地、當令食材烹製的創意美食，展現亞洲風味的真正精髓。

Jimmy就是一個對料理充滿無可救藥熱情的料理職人，他烹調演繹的一道道菜餚，「味道非常新加坡，形色呈盤卻似當代精緻法菜」，好吃、好看且獨特。更重要的是：全台唯一，別的地方吃不到。

新加坡本就是個民族小熔爐，華人、印度人與馬來人共同生活，使得當地飲食充滿多元姿采，Jimmy這次推出的新菜單即兼容並蓄了華人、馬來人與印度人在星洲發展的美味，以及星洲獨有的「娘惹美食」風味。尤其是，星洲料理中不少菜餚源於福建、廣東早年移民南洋的華人，透過Jimmy的解構與重組，舉凡〈肉骨茶〉、〈海南雞飯〉、〈蠔煎〉與〈蝦麵〉等，都有了新的「表情」。此外，如〈Roti〉、〈Dosa〉、〈Ambon〉，以及〈Gado Gado〉或是〈Bandung〉等印度或馬來常民美味，在Jimmy的巧思與巧手演繹下，以都以Fine Food的形態升了級。這樣的餐廳、這樣的菜，不僅獨特，更是稀有，我好希望他是開在台北…。

(工商 )