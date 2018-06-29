拔管有功吳茂昆將進中研院？網諷：論功行賞 叩謝皇恩

吳茂昆。(資料照片 黃世麒攝)

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中時電子報
吳茂昆將列「中央研究院組織與運作改進委員會」委員名單，部分院士認為非常不妥。臉書粉絲頁「設計對白」也製圖諷刺吳茂昆「論功行賞，叩謝皇恩！」(設計對白)

前教育部長吳茂昆今年4月19日上任後，立即「拔管」，引起軒然大波，他上任僅40日就下台，為任期最短命教長。傳出第33屆中研院院士會議將於7月2日下周一起舉行，吳茂昆將列「中央研究院組織與運作改進委員會」委員名單，部分院士認為非常不妥。臉書粉絲頁「設計對白」也製圖諷刺吳茂昆「論功行賞，叩謝皇恩！」

前教長吳茂昆上任時即爭議不斷，其任職東華大學校長期間在美國成立師沛恩生技公司，且以東華擁有專利的綬草研究去申請中國專利，疑違法竊占專利；此外，在擔任校長期間也曾一年請假160天。

吳茂昆上任教育部長後僅40天就下台，期間最重要的「功績」就是阻止管中閔成為台大校長，遭網友諷為「免洗部長」。吳茂昆也曾在被問到校長遴選就是要民主時直言「學術沒有真正的民主，而遴選是大學自治。」

中研院於2016年舉行第32屆院士會議時，因院長遴選等爭議，即在會中通過成立中研院組改委員會17名，如今傳出吳茂昆與李遠哲等將任數理組委員。臉書粉絲頁臉書粉絲頁「設計對白」也製圖諷刺吳茂昆「論功行賞，叩謝皇恩！」臉書粉絲頁「黑框作業」也留言「果然 下台，是為了更好的就業…」

網友們說「綠色獨裁 什麼都要改成 綠的」、「功在黨國」、「溫腥！」、「 民主進步黨中央研究院，專門研究政治。」、「禍必三家不吃虧」、「這麼有爭議的人，是要去改造非我族類的院士嗎？」

(中時電子報)

文章來源：設計對白

文章來源：黑框作業

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