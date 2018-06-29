蔡政府砍年金、洩軍人個資 他怒：別拖幾十萬人陪葬

蔡政府通過軍公教年金改革法案，引發爭議不斷。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

年金改革即將上路，許多軍公教人員也將收到一封政府寄發的「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」，這封通知書已在25日開始寄送，但沒想到蔡政府竟誤植地址、姓名、年資、薪俸，讓退伍軍人的個資外洩，這也讓退休軍人吳斯懷在臉書上大罵要嚴德發出來面對「就算你不在意自己歷史定位，也不要拖著幾十萬退伍軍人陪葬！」

吳斯懷在自己臉書上痛批，國防部為配合蔡政府的選舉策略，硬闖軍人年改7月1日同步上路，事前退伍軍人們都在呼籲國防部不要把幾十萬退伍軍人權益當兒戲，因為每個人的計算內容都不一樣，國防部必須依照新法案重新計算幾十萬退伍軍人的退除給予，全世界沒有一個國家可以在10天之內完成此任務，國防部明知做不到，仍愚昧的為政治屈膝，匆忙上路，錯誤百出，現在激起更大民怨，如同棄置退伍軍人在街頭，任其自生自滅，軍心已經崩盤。

國防部為通知所有的退役軍人，從25日就開始寄發「已退軍職人員退除給與從新計算通知函」，結果沒想到許多人根本就沒收到，吳斯懷也表示，自己聽到許多人收到的通知函地址、姓名錯誤，收到的根本不是自己的，而自己的那一份卻不知道去哪，或是收到的通知函上頭退伍的階級、年資、薪俸都算錯，這樣國防部還敢保證從計算的給與是對的？個資不會外洩？那這些幾百萬郵資浪費算誰的帳？

最後他也無奈表示，錯誤的通知函，造成退伍軍人連訴願都無法提出，重新核對在寄送，7月1日能上路嗎？他也呼籲要嚴部長拿出一點軍人的風骨，就算不在意自己的歷史定位，也不要拖著幾十萬退伍軍人陪葬！軍心崩盤的後果必須由你、林萬億、賴清德、蔡英文承擔！中華民國歷史、國軍建軍史上都會記載這個羞恥的紀錄！

(中時電子報)

文章來源：吳斯懷臉書

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