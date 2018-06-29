酒駕男拒檢拖行所長 遭警開槍嚇撞安全島就逮

2018年06月29日 08:48 中時 張穎齊

酒駕的李男29日凌晨0時許行經基隆市中山二路時，突遇臨檢而企圖落跑，當場拖行著警方，隨後警方朝他車門開槍而撞上安全島，才被壓制逮捕。（翻攝自基隆人大小事臉書社團）

酒駕的李男29日凌晨0時許行經基隆市中山二路時，突遇臨檢而企圖落跑，當場拖行著警方，隨後警方朝他車門開槍而撞上安全島，才被壓制逮捕。（翻攝自基隆人大小事臉書社團）

基隆市中山區中山二路深夜驚傳槍響！今（29）日凌晨0時許，1名李姓男子（21歲）酒後駕駛銀色自小客車行經中山二路時，突遇員警盤查，情急之下竟企圖倒車落跑，還撞傷1男1女，警方隨即朝他車門開1槍示威，嚇得李男撞上安全島，被逮捕歸案。

案發當時，基隆市警局第4分局中山派出所長譚龍翔與鄭姓員警騎車執行巡邏勤務時，行經中山二路巷口發現李男駕駛的銀色轎車有異常，於是上前查看，打開車門後發現李男整張臉漲紅、散發濃密酒氣，而李男一見到警方，當場嚇得想逃逸，開始倒車。

譚龍翔見狀，趕緊抓住李男的手，想要防止他落跑，但李男卻不顧一切，繼續倒車行駛，當場拖行譚員，鄭員此時便向轎車的右側車門開槍，但李男卻仍撞擊到後方騎機車經過的1對男女，使得男女當場倒地，轎車也往前撞上安全島，才無法動彈、停止駕駛。

一旁民眾見狀後，也紛紛見義勇為，上前協助警方壓制李男，畫面也被PO上「基隆人大小事」臉書社團。經警方酒測後，李男酒測值超過0.6毫克，並被逮捕歸案漏夜訊問中，而受傷的男女所幸只有輕傷，經消防員協助包紮後已無大礙。

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(中時 )