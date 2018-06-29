川普罕見為鴻海動土站台 讚其創造1.5萬工作機會

2018年06月29日 09:19 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞網報導，富士康集團（Foxconn）在美國威斯康辛州（Wisconsin）的100億美元（約3,000萬台幣）工廠，於美東時間昨晚（6/28）進行動土儀式，除集團董事長郭台銘親自出席，更罕見迎來了超級貴賓：美國總統川普（Donald Trump）蒞臨，與眾議院議長萊恩（Paul Ryan）和州長沃克（Scott Walker）一同見證工廠興建。川普也在推特上大讚鴻海工廠，稱其為美國創造了1.5萬工作機會！

AMERICA IS OPEN FOR BUSINESS! https://t.co/fuRF2Z6CZl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年6月28日

親自抵達位於密爾瓦基（Milwaukee）的工廠基地，川普心情感覺非常開心，不僅多次和郭台銘咬耳朵，更對著美國媒體大讚郭是「全世界最成功的企業家之一」。川普在演講中，再次對自己的「美國第一」（America First）經濟政策給予高度評價，並表示，鴻海的高額投資案只是美國再興起的成功故事之一，未來將有更多案例浮現。

Today, we broke ground on a plant that will provide jobs for up to 15,000 Wisconsin Workers! As Foxconn has discovered, there is no better place to build, hire and grow than right here in the United States! pic.twitter.com/tOFFodZYvK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年6月28日

鴻海集團旗下的富士康，選擇在美國威斯康辛州打造LCD面板工廠，在州政府和聯邦協助下，很快地取得當地約56萬坪大的土地，和當地26間企業合作、能為美國創造約15,000個工作機會。

川普（圖中央）、郭台銘（圖右）和威州州長沃克（圖左）共同鴻海新工廠進行動土儀式。（圖/路透社）

出席動土儀式的貴賓名單中，除了美國政商界多位重量級人物外，也赫然發現郭台銘的投資夥伴、日本軟體銀行（Soft Bank）董事長孫正義也在場，共同見證並給予鴻海新廠祝福。

(中時電子報)