川普罕見為鴻海動土站台 讚其創造1.5萬工作機會

美國總統川普（圖中央）親自出席富士康威州廠房動土儀式，由郭台銘（圖右）和孫正義（圖左）陪同。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國CNBC新聞網報導，富士康集團（Foxconn）在美國威斯康辛州（Wisconsin）的100億美元（約3,000萬台幣）工廠，於美東時間昨晚（6/28）進行動土儀式，除集團董事長郭台銘親自出席，更罕見迎來了超級貴賓：美國總統川普（Donald Trump）蒞臨，與眾議院議長萊恩（Paul Ryan）和州長沃克（Scott Walker）一同見證工廠興建。川普也在推特上大讚鴻海工廠，稱其為美國創造了1.5萬工作機會！

親自抵達位於密爾瓦基（Milwaukee）的工廠基地，川普心情感覺非常開心，不僅多次和郭台銘咬耳朵，更對著美國媒體大讚郭是「全世界最成功的企業家之一」。川普在演講中，再次對自己的「美國第一」（America First）經濟政策給予高度評價，並表示，鴻海的高額投資案只是美國再興起的成功故事之一，未來將有更多案例浮現。

鴻海集團旗下的富士康，選擇在美國威斯康辛州打造LCD面板工廠，在州政府和聯邦協助下，很快地取得當地約56萬坪大的土地，和當地26間企業合作、能為美國創造約15,000個工作機會。

川普（圖中央）、郭台銘（圖右）和威州州長沃克（圖左）共同鴻海新工廠進行動土儀式。（圖/路透社）

出席動土儀式的貴賓名單中，除了美國政商界多位重量級人物外，也赫然發現郭台銘的投資夥伴、日本軟體銀行（Soft Bank）董事長孫正義也在場，共同見證並給予鴻海新廠祝福。

(中時電子報)

文章來源：Watch: Trump gives remarks at Foxconn groundbreaking in Wisconsin

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