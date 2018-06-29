嘉義愛樂第2屆明日之星音樂會 30日登場

2018．06．29 嘉義縣 ▲「2018第2屆嘉義愛樂明日之星音樂會」，將於30日嘉縣表演藝術中心芙渠廳登場，為個人音樂舞台寫下新猶。（嘉義愛樂管弦樂團提供）

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2018．06．29 嘉義縣 ▲2018第2屆嘉義愛樂明日之星，共有7位，年紀最小的是小學五年級的顏辰安及陳宥均。（嘉義愛樂管弦樂團提供）

嘉義愛樂管弦樂團，有感於縣內青年音樂人才培育不易，以及缺乏演出機會，故特別辦理「明日之星」甄選，透過甄選年輕新秀，參與樂團練習與年度演出。今年「2018第2屆嘉義愛樂明日之星音樂會」，將於30日嘉縣表演藝術中心芙渠廳登場，為個人音樂舞台寫下新猶。

嘉義愛樂管弦樂團藝術總監謝元富透露，嘉義愛樂自2年前起，每年9月甄選傑出音樂新秀，提供高中以下在學生，參與樂團系列音樂會的彩排及演出、策畫工作坊與明日之星音樂會等，至今已培育2屆明日之星。來自不同地區的學生，以音樂會友，彼此互相交流，激盪出更多火花。

本屆明日之星共有7位，年紀最小的是小學五年級的顏辰安及陳宥均，2人在音樂領域上皆有優秀表現。顏辰安5歲由母親啟蒙學琴，曾受日籍老師涉谷由美子（渋谷ゆみ子）教授指導，9歲演出鋼琴獨奏，曾獲希朵夫古典大賽鋼琴第三名；陳宥均6歲開始學小提琴，多次參加音樂比賽獲得亮眼成績，目前就讀音樂班。

為使學生了解辦理音樂會的流程，謝元富指出，此次音樂會的特色，由明日之星音樂家們，以學生為本位，自行策畫討論曲目及演出方式，家長後援會則提供行政與資源上的協助，讓年輕新秀做中學，在提升音樂技能之餘，也可明白幕後的籌畫事宜，一舉多得。

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